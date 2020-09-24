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اقتصاد

وزيرة التجارة : طرح 7 مجمعات صناعية بالمحافظات خلال أكتوبر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الحكومة بصدد طرح 7 مجمعات صناعية في مختلف المحافظات خلال اكتوبر المقبل.


جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «مستقبل الصناعة ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي» اليوم الخميس.


وأضافت الوزيرة، انه تم الانتهاء من اجراءات الطرح والاطلاع علي اشتراطات هيئة التنمية الصناعية وكافة المرافق تمهيدًا للطرح، مشيرة الى أن مساحات المصانع متنوعة وتبدأ من 45 مترا مربعا فيما تصل مساحة الهنجر الواحد من 600 الي 900 متر مربع.


وأشارت «جامع»،  الى أن الدولة علي وشك الانتهاء من انشاء 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة بإجمالي 4311 مصنعا حيث بلغت نسب انجاز الأعمال لبعض المجمعات 100%، لافتة الى أن محافظات الصعيد تستحوذ علي النسبة الأكبر من خطة طرح المصانع.


وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، عن الانتهاء من قانون يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة الغاء الضريبة العقارية علي المصانع.


وأكدت أن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة كونها أكثر القطاعات مساهمة في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية.
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