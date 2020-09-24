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رياضة

بعد الأهلي والجنايني وعباس.. الأولمبية تتلقى شكوى جديدة ضد مرتضى منصور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:57 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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عمرو الحلواني
تلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اليوم شكوى جديدة من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لتضاف الشكوى إلى مجموعة الشكاوى المقدمة للجنة الأولمبية المصرية ضد رئيس القلعة البيضاء. 

وجاء بشكوى العتال الجديدة ، أنه منذ إنعقاد الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك بتاريخ  23 و24 نوفمبر 2017 والتى تضمنت بند إنتخابات مجلس إدارة جديد للدورة 2017 /2021 والتى أسفرت عن فوزه  على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادى للدورة وذلك بناءا على ما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فضلا عن اعتماد ذلك من الجهة الادارية المختصة واللجنة الألومبية المصرية.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك في شكواه أنه منذ ذلك التاريخ والسيد / مرتضى منصور يحاول بكل الطرق منعه من مباشرة مهامه كنائب لرئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مخالفا بذلك إرادة الجمعية العمومية التى جعلها القانون السلطة العليا فى الهيئات الرياضية ، فضلا عن مخالفته كذلك لكل القوانين والمواثيق الدولية والأولمبية المنظمة لشئون الرياضة .

واختتم شكواه بطلب إتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ إرادة الجمعية العمومية لنادى الزمالك بتمكينه من مباشرة مهامه كنائب لرئيس مجلس إدارة نادى الزمالك.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد قرر تحويل الشكاوى التي وصلت إليه من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسيه باتحاد الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق إلى لجنة الأندية والقيم والأخلاق للتحقيق فيها واتخاذ مايلزم.
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