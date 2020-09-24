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برلمان

الشعب الجمهوري: ثروت الداعوري لم يكن أمينا للحزب ببني سويف بل مسير مؤقت للأعمال

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:16 م
حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
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حسن رضوان
نفى حزب الشعب الجمهوري كون السيد ثروت يوسف الداعوري، أمينًا للحزب بمحافظة بني سويف، وأكد الحزب في بيان له اليوم أن السيد سالف الذكر كان مسيرًا لأعمال الحزب فقط في المحافظة بشكل مؤقت، ولم يصدر له قرار بذلك من الأمانة العامة للحزب، وجاء نص البيان كالتالي:  

أعلن حزب الشعب الجمهوري أن ثروت يوسف الداعوري، قد انضم إلى أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بني سويف منذ اقل من أشهر  بناء على رغبة منها، ونزولًا على رغبته وافق الحزب على انضمامه، وكلفه بتسيير أعما أمانة الحزب بالمحافظة بصورة مؤقتة ولم يصدر له من الامانه العامه قرار بتعيينه أمينا للحزب بمحافظة بنى سويف.

ويؤكد الحزب مجددًا أنه يسير أموره طبقًا للائحة الداخلية التى تنظم طبيعة العمل داخل الحزب، ولن يحيد عن تطبيقها تحت أي ظرف من الظروف، كما أنه لن يرضخ للمزايدات التي تصدر عن أشخاص غلبتهم الأهواء الذاتية، وانحرفوا لتشويه صورة الحزب طالما أنهم لم يصلوا لتحقيق مقاصدهم بالطرق المشروعة. 

ويهيب الحزب بكافة أعضائه في كافة أنحاء الجمهورية، تحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول أي أخبار أو أمور تخصه خلال هذه الفترة السياسية المهمة، والتي يخوض فيها الحزب غمار انتخابات مجلس النواب، مما يتطلب التماسك والعمل بشكل مؤسسي وكتلة واحدة، من أجل تحقيق الهدف الأسمى، وهو دفع الحزب دائمًا للأمام.
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