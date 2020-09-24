الشعب الجمهوري: ثروت الداعوري لم يكن أمينا للحزب ببني سويف بل مسير مؤقت للأعمال

نفى حزب الشعب الجمهوري كون السيد ثروت يوسف الداعوري، أمينًا للحزب بمحافظة بني سويف، وأكد الحزب في بيان له اليوم أن السيد سالف الذكر كان مسيرًا لأعمال الحزب فقط في المحافظة بشكل مؤقت، ولم يصدر له قرار بذلك من الأمانة العامة للحزب، وجاء نص البيان كالتالي:





أعلن حزب الشعب الجمهوري أن ثروت يوسف الداعوري، قد انضم إلى أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بني سويف منذ اقل من أشهر بناء على رغبة منها، ونزولًا على رغبته وافق الحزب على انضمامه، وكلفه بتسيير أعما أمانة الحزب بالمحافظة بصورة مؤقتة ولم يصدر له من الامانه العامه قرار بتعيينه أمينا للحزب بمحافظة بنى سويف.





ويؤكد الحزب مجددًا أنه يسير أموره طبقًا للائحة الداخلية التى تنظم طبيعة العمل داخل الحزب، ولن يحيد عن تطبيقها تحت أي ظرف من الظروف، كما أنه لن يرضخ للمزايدات التي تصدر عن أشخاص غلبتهم الأهواء الذاتية، وانحرفوا لتشويه صورة الحزب طالما أنهم لم يصلوا لتحقيق مقاصدهم بالطرق المشروعة.



