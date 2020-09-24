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أخبار البلد

حمولتها 71786 ألف طن.. ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات HMM NEWYORK للمرة الأولى

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:17 م
السفينة الكورية
السفينة الكورية
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حمادة خطاب
أعلنت وزارة النقل استقبال  ميناء دمياط سفينة الحاويات (HYUNDAI NEW YORK  ) التابعة لخط HMM الكورى الجنوبي فى أولى رحلاتها للموانئ المصرية قادمة من ميناء جنوة الايطالى وتبلغ حمولتها الكلية حوالى 71786 ألف طن وحمولتها القصوى حوالى 12 ألف حاوية مكافئة  و من المقرر أن تغادر  متجهة إلى ميناء جدة السعودى.

يأتي ذلك في إطار الإهتمام الكبير  الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، وفي إطار نتائج المفاوضات والمباحثات التى أجراها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع خط الحاويات الكوري العالمي  HMM  و ذلك خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن منذ عدة شهور حيث تناولت المباحثات حزمة الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري التي اصدرتها وزارة النقل بهدف جذب الخطوط الملاحية العالمية . 

وأضافت  الوزارة في بيان لها اليوم، أن اختيار الخط الملاحى HMM الكورى لميناء دمياط فى أولى رحلات سفنه للموانئ المصرية يأتى تأكيدًا على قدرة الميناء على استقبال    السفن  العملاقة وذلك  بعد  تعميق الممر الملاحى ليصل إلى غاطس 16 مترًا و هو الأمر الذي يعد خطوة إستراتيجية تهدف إلي زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء و الحفاظ علي انتظام الخطوط الملاحية المتعاملة معه  و جذب المزيد من الخطوط الملاحية الجديدة .

  
جدير بالذكر أن الخط الملاحي HMM يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية و تستخدم تلك الباخرة لخدمة خط اسيا الي أوروبا، وان استقبال هذا الخط   يعتبر أحد مؤشرات نجاح  حزمة القرارت التي اصدرتها وزارة النقل بهدف زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية، حيث قامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ، والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية.
حمولتها 71786 ألف طن.. ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات HMM NEWYORK للمرة الأولى
حمولتها 71786 ألف طن.. ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات HMM NEWYORK للمرة الأولى
حمولتها 71786 ألف طن.. ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات HMM NEWYORK للمرة الأولى
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