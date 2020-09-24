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محافظات

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث المنزل المنهار بسوهاج

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:33 م
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أنغام الجنايني

انهار منزل مكون من طابقين بقرية ونينة الغربية التابعة لمركز سوهاج، ولقي 4 أطفال "ثلاثة أولاد وبنت" مصرعهم إثر انهيار المنزل، كما لقيت 3 سيدات مصرعهن أيضًا، تحت أنقاض المنزل الذي انهار لقدم مبناه.


الضحايا هم:

·       كاميليا محمود فؤاد، 35 عامًا، وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام

·       وردة علاء أحمد علام، 31 عامًا، وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام

·       عواطف محمد عبدالعال، 65 عامًا، وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام

·       يوسف عمر أحمد، عامان، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام

·       أحمد فضالي أحمد، 4 أعوام، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي

·       روضة عبود محمد أحمد، عامان، وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام

·       حمادة فضالي أحمد، عامان، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام


والمصابون هم:

·       ميرفت أحمد حداد، 25 عامًا، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي "كسر بالقدم اليسرى".

·       أسماء أبو الخير حسين 30 عاما،  وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي "اختناق"


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج بورود إشارة من الحماية المدنية، مفادها انهيار منزل مكون من طابقين مبان قديمة، بدائرة المركز.


وبالانتقال والفحص، تبين أن المنزل مبني بالطوب الأحمر والخرسانة دون أعمدة، وتبين مصرع 4 أطفال "3 أولاد وبنت"، ومصرع 3 سيدات، وإصابة سيدتين أخريين.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، ووجه اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بسرعة استخراج تصاريح الدفن للضحايا.

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث المنزل المنهار بسوهاج
ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث المنزل المنهار بسوهاج
ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث المنزل المنهار بسوهاج
ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث المنزل المنهار بسوهاج
ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث المنزل المنهار بسوهاج
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