AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميًا.. التليفزيون يعتمد إيقاف محمد نصر الدين مخرج مباراة الزمالك وطنطا 10 أيام

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:24 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي

اعتمدت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، قرار اللجنة الثلاثية الخاصة بمشاهدة مباراة الزمالك وطنطا الثلاثاء فى الدورى، والخاص بإيقاف مخرج اللقاء محمد نصر الدين عن المشاركة فى إخراج المباريات عشرة أيام.


وكانت نائلة فاروق رئيس التليفزيون شكلت لجنة من محمد إبراهيم المشرف على البرامج الرياضية وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية للقناة الأولى وكبير المخرجين إيناس عثمان لمشاهدة مباراة َالزمالك وطنطا، بعد وصول شكوى من مسئولى الزمالك وتم إعداد تقرير عن الأخطاء الإخراجية فيها وتحديد مدى صحة المشكلة.


ووفقا لتقرير اللجنة الثلاثية، تبين إظهار محمد نصر الدين عددًا من الجماهير لأكثر من مرة فى المدرجات إلى جانب عدم بثه الهدف الثالث للزمالك على الهواء وانشغاله بإعادة إحدى اللقطات الأخرى فى المباراة أثناء إحراز الهدف، وهو ما يخالف التعليمات المهنية.


يشار إلى أن نائلة فاروق قررت إيقاف نصر الدين بناء على توصية اللجنة التي أكدت وجود أخطاء عديدة اخراجية له مطالبة الجميع بعدم تكرار اية أخطاء في العمل بإخراج المباريات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصريح فاروق جعفر.. أبرز ٥ تصريحات لنجوم الكرة المصرية أثارت جدًلا كبيرًا

سقطة أضاعت تاريخ ملك النص.. الجبلاية تتوعد.. جيل 90 غاضب والكاف يرفض اتهامات الفساد

أزمة var بودية الزمالك وطلائع الجيش.. الجبلاية تطلب المحاكاة وماسبيرو يرفض.. وon time تفض الاشتباك

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وطنطا.. فيديو

التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج لقاء ‏القمة

هاجم الخماسية.. مرتضى منصور يعدد أسباب هزيمة الزمالك من أسوان

ترشيحاتنا

قاد الزمالك للفوز بثلاث بطولات.. كاف يهنئ أشرف بن شرقى بعيد ميلاده

كلب يصيب مالكه بجروح قاتلة أثناء تعرضه لـ نوبة صرع.. تفاصيل

وصول جثمان محمد فريد خميس إلى مطار القاهرة

الحكومة تنفي إغلاق مترو الأنفاق الجمعة والسبت وتعلن عن مواعيد التشغيل

الخطيب يضع سيناريوهات أزمة فايلر في إجتماع الشيخ زايد

عبد العال يقود قائمة أسوان لخوض انتخابات مجلس النواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاطرت بحياتها دون تردد.. امرأة حامل تنقذ زوجها من هجوم قرش مفترس خلال رحلة غوص

كلب يصيب مالكه بجروح قاتلة أثناء تعرضه لـ نوبة صرع.. تفاصيل

من ورق الذرة.. فنانة تبدع في تصميم العرائس.. فيديو