باحث: جماعات الإخوان الإرهابية تمارس العنف تحت لافتات الجهاد.. فيديو

قال منير أديب، الباحث في شئون الحركات الإرهابية، إن الفكرة المؤسسة للإخوان تنص على مفهوم العنف، فهي تدعو إلى ممارسة العنف تحت المسميات المختلفة.



وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": جماعة الإخوان الإرهابية تمارس العنف تحت لافتات الجهاد، والجماعة تختار الأوقات المناسبة من أجل ممارسة تلك الأعمال"، مشيرا إلى أن الجماعة قامت بتشكيل لجنة تسمى باللجنة الإدارية العليا والتي حلت مكان مكتب الإرشاد.



وأضاف: اللجنة الإدارية العليا انعقد بداخلها لجنة أخرى تسمى اللجنة الشرعية والتي انعقدت لمدة 3 أشهر من أجل دراسة استخدام العنف، وبالفعل خرجت اللجنة بدراسة تمسى "فقه المقاومة الشرعية".



وأردف: مفهوم التنظيم مرتبط تماما بالعنف، مثل الفكرة المؤسسة لتنظيم الإخوان.