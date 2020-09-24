AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث: جماعات الإخوان الإرهابية تمارس العنف تحت لافتات الجهاد.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:25 م
عنف الإخوان
عنف الإخوان
Advertisements
إسراء صبري
قال منير أديب، الباحث في شئون الحركات الإرهابية، إن الفكرة المؤسسة للإخوان تنص على مفهوم العنف، فهي تدعو إلى ممارسة العنف تحت المسميات المختلفة.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": جماعة الإخوان الإرهابية تمارس العنف تحت لافتات الجهاد، والجماعة تختار الأوقات المناسبة من أجل ممارسة تلك الأعمال"، مشيرا إلى أن الجماعة قامت بتشكيل لجنة تسمى باللجنة الإدارية العليا والتي حلت مكان مكتب الإرشاد.

وأضاف: اللجنة الإدارية العليا انعقد بداخلها لجنة أخرى تسمى اللجنة الشرعية والتي انعقدت لمدة 3 أشهر من أجل دراسة استخدام العنف، وبالفعل خرجت اللجنة بدراسة تمسى "فقه المقاومة الشرعية". 

وأردف: مفهوم التنظيم مرتبط تماما بالعنف، مثل الفكرة المؤسسة لتنظيم الإخوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحث في شئون الإرهاب: وائل غنيم كشف عن ممارسات تنظيم الإخوان.. فيديو

منير أديب: الإخوان فكرة قائمة على العنف للوصول للسلطة عبر استغلال الإسلام..فيديو

باحث في شئون الجماعات الإرهابية: تنظيم الإخوان بلا مضمون وينطوي على العنف والكراهية

منير أديب: محمود عزت كنز معلومات وسقوطه يحد من الإرهاب..فيديو

تاريخ طويل مع القتل.. ذراع الاخوان العسكري مارس العنف بتعليمات البنا.. فيديو

باحث بشئون الجماعات الإرهابية: كل التنظيمات المتطرفة تعتقد أن خصومها على الكفر..فيديو

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي.. الوداد المغربي يضم نجل زين الدين زيدان

الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان.. ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء

قرار عاجل من البحرين بشأن ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

جنازة عسكرية لشهيد الواجب رئيس مباحث طرة بمسقط رأسه بالمنوفية

الترجي ينسحب رسميًا من صفقة يوسف البلايلي

كلب يصيب مالكه بجروح قاتلة أثناء تعرضه لـ نوبة صرع.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاطرت بحياتها دون تردد.. امرأة حامل تنقذ زوجها من هجوم قرش مفترس خلال رحلة غوص

كلب يصيب مالكه بجروح قاتلة أثناء تعرضه لـ نوبة صرع.. تفاصيل

من ورق الذرة.. فنانة تبدع في تصميم العرائس.. فيديو