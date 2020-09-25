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فيديو جراف

فيديوجراف.. مصر تستعد لمواجهة فيضان النيل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
فيضان للنيل
فيضان للنيل
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منار شعبان
حذرت العديد من محافظات مصر الواقعة على أراضي طرح النيل من تعرض هذه المحافظات الي موسم الفيضان والتي يرتفع فيه منسوب النيل مؤديا إلى تعريض أرواح المواطنين للخطر.

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طافت العديد من السيارات بمكبرات الصوت لتنبيه المواطنين بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي طرح النهر، تحسبا لارتفاع منسوب المياه مع بدء موسم الفيضان للعام الحالي حرصا على الأرواح والممتلكات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن موسم فيضان النيل من خلال الفيديوجراف التالي.
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