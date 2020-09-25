فيديوجراف.. مصر تستعد لمواجهة فيضان النيل

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طافت العديد من السيارات بمكبرات الصوت لتنبيه المواطنين بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي طرح النهر، تحسبا لارتفاع منسوب المياه مع بدء موسم الفيضان للعام الحالي حرصا على الأرواح والممتلكات.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن موسم فيضان النيل من خلال الفيديوجراف التالي.