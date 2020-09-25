علاء عابد يقود قائمة الجيزة لخوض انتخابات النواب

ضمّت القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية 2020 بمحافظة الجيزة ، التي تقدمت بأوراق ترشحها اليوم لائتلاف دعم مصر والتقطت الصور الخاصة بالدعاية الانتخابية لقائمة جنوب وشمال ووسط الصعيد، الجيزة: "علاء عابد، فريدة الشوباشي، مصطفى بكري، عبد الوهاب خليل، صلاح أبوهميلة، المستشار أحمد سعد الدين" نافع عبد الهادي، سعد الجمال، أيمن أبوالعلا، كريم درويش، مايسة عطوة، صبورة السيد، هند رشاد، ماهيتاب محمد، سحر الجزار، غادة حسن، ابتهاج الطوخي، ألفت كامل.





ومن المتوقع أن تتقدم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعد غدا الجمعة بأسماء المرشحين للتقديم فى المحاكم الابتدائية بالقاعات الأربعة، وقد تقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة.



