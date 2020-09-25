AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

علاء عابد يقود قائمة الجيزة لخوض انتخابات النواب

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:40 ص
صدى البلد
Advertisements
ماجدة بدوى

ضمّت القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية 2020 بمحافظة الجيزة ، التي تقدمت بأوراق ترشحها اليوم لائتلاف دعم مصر والتقطت الصور الخاصة بالدعاية الانتخابية  لقائمة جنوب وشمال ووسط الصعيد، الجيزة: "علاء عابد، فريدة الشوباشي، مصطفى بكري، عبد الوهاب خليل، صلاح أبوهميلة، المستشار أحمد سعد الدين" نافع عبد الهادي، سعد الجمال، أيمن أبوالعلا، كريم درويش، مايسة عطوة، صبورة السيد، هند رشاد، ماهيتاب محمد، سحر الجزار، غادة حسن، ابتهاج الطوخي، ألفت كامل.

ومن المتوقع أن تتقدم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب  بعد غدا الجمعة بأسماء المرشحين للتقديم فى المحاكم الابتدائية بالقاعات الأربعة، وقد تقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة.

كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و ٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

13 مرشحًا ضمن القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب بالمنوفية

ننشر أسماء القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ

رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن يقود القائمة الوطنية في القليوبية

عبد العال يقود قائمة أسوان لخوض انتخابات مجلس النواب

عبلة الهواري وطارق رضوان يقودان القائمة الوطنية في سوهاج

أشرف رشاد يقود قائمة قنا في انتخابات النواب

ترشيحاتنا

للحفاظ على رطوبة جسمك .. اشرب الماء بـ 5 نكهات مختلفة

بعد شفائها من فيروس كورونا.. لجين عضاضة مع ابنتها بالمايوه

شكوك حول خضوع كلوي كارداشيان لعملية تجميل .. صور

بالأسماء .. حكام مباريات اليوم الجمعة فى الدوري المصري

أسعار ومواصفات أرخص سيارة في مصر زوتي Z100 .. صور

ملك البترول.. بئر مياه سوهاج يثير الجدل بعد اشتعاله وشكوك حول احتوائه على النفط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية