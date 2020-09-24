شاهد| أيمن نور يعترف في مكالمة مسربة بفشل مخطط الإخوان للفوضى بمصر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مكالمة مسربة للهارب أيمن نور مع أحد أفراد جماعة الإخوان الإرهابية.



واعترف أيمن نور خلال المكالمة بأن جماعة الإخوان تعرضت لهزيمة لم تكن متوقعة، معقبا: ما حدث هزيمة وكلنا حاسين بالفشل والهزيمة".



وتابع خلال المكالمة المسربة: "إحنا كنا بنجهز من فترة وبنعد الأفراد والدعم، كما اعترف أيمن خلال المكالمة أن جماعة الإخوان تواصلت مع المقاول الهارب محمد علي من أجل نشر الأكاذيب والبلبلة.



وأكد خلال المكالمة أن جماعة الإخوان فشلت في الحشد للمظاهرات، متابعا: إحنا فشلنا وانهزمنا في المعركة أمام الشعب.