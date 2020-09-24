مصطفي محمد يبدي رغبته في خوض تجربة الاحتراف فى فناربخشة التركي

كشف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم
بنادي الزمالك، ومنتخب مصر الأولمبي، أنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف، والانتقال
لصفوف فريق فناربخشة التركي.
وقال مصطفى محمد في تصريحات لصحيفة "فرانس
فوتبول" الفرنسية ردا على عرض فناربخشة لضمه: "نعم هذا صحيح، فناربخشة
يريدني.
واضاف " أريد الانضمام إلى هذا النادي
التركي الرائع،عمري 23 عامًا، حان الوقت لاتخاذ خطوة للأمام والانضمام إلى
أوروبا، أريد مغادرة مصر".
وأكمل حديثه : "أريد الانضمام إلى
الدوري التركي مثل النني وتريزيجيه في أسرع وقت ممكن، والتطور في هذه البطولة
الأوروبية، أنا أريد أن أقوم بعملي، وأن أصبح مثالًا وفخرًا لأبناء بلدي".
وتابع: "إنه لشرف كبير أن ألعب
للزمالك، إنه أحد أكبر الأندية في إفريقيا، هناك دائما حماس لا يصدق، جماهير
متحمسة وتدعمنا جدا، هو أحد أقطاب الكرة المصرية".
واختتم مصطفى محمد حديثه حول لقبه البلدوزر
قائلًا: "نعم أعرف، يقول الناس هذا لأن لدي قوة جسمانية والتحامات قوية،
لكن مؤخرًا ، حصلت على لقب آخر: الأناكوندا".