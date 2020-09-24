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رياضة

مصطفي محمد يبدي رغبته في خوض تجربة الاحتراف فى فناربخشة التركي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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القسم الرياضي

كشف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومنتخب مصر الأولمبي، أنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف، والانتقال لصفوف فريق فناربخشة التركي.

 

 

 

وقال مصطفى محمد في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية ردا على عرض فناربخشة لضمه: "نعم هذا صحيح، فناربخشة يريدني.

 

واضاف " أريد الانضمام إلى هذا النادي التركي الرائع،عمري 23 عامًا، حان الوقت لاتخاذ خطوة للأمام والانضمام إلى أوروبا، أريد مغادرة مصر".

 

 

وأكمل حديثه : "أريد الانضمام إلى الدوري التركي مثل النني وتريزيجيه في أسرع وقت ممكن، والتطور في هذه البطولة الأوروبية، أنا أريد أن أقوم بعملي، وأن أصبح مثالًا وفخرًا لأبناء بلدي".

 

 

وتابع: "إنه لشرف كبير أن ألعب للزمالك، إنه أحد أكبر الأندية في إفريقيا، هناك دائما حماس لا يصدق، جماهير متحمسة وتدعمنا جدا، هو أحد أقطاب الكرة المصرية".

 

 

واختتم مصطفى محمد حديثه حول لقبه البلدوزر قائلًا: "نعم أعرف، يقول الناس هذا لأن لدي قوة جسمانية والتحامات قوية، لكن مؤخرًا ، حصلت على لقب آخر: الأناكوندا".

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