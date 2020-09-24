أحمد مجدي: جوائز الأيميز أول حدث كبير بعد أزمة كورونا.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد مجدي أن توزيع جوائز الايميز لكل الأعمال التليفزيونية هو واحد من أهم الجوائز التى حدثت بالعالم ويعد أول حدث كبير بعد أزمة جائحة كورونا كورونا.





وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن المصري رامي يوسف فاز بجائزة "الأيميز" خلال العام الماضي.





وتابع مقدم برنامج أخر الأسبوع أن أسرة مسلسل "شيتس كريك" الكندي قد سيطر على جوائز ايمي، مؤكدا أن مصر كانت حاضرة للحفلة لأن رامي يوسف كان مرشحا للجائزة وتنافس مع أسماء كبيرة مثل مايكل دوجلاس.





وأشار مجدي إلى أن المعرض قد أقيمت فعالياته دون سجادة حمراء أو متفرجين بشكل مباشر بسبب جائحة فيروس كورونا.





وقال مقدم برنامج آخر الأسبوع إن جيمي كيميل قدم العرض وتضمن ردود فعل مباشرة من المرشحين من منازلهم ومواقع أخرى في شتى أنحاء العالم.