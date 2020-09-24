محو الأمية شرط التخرج.. طالب أزهري يطرح 4 طرق لتطبيق القرار

علق الطالب خليل أمين، أحد طلاب جامعة الأزهر بكلية الدعوة، على قرار الجامعة الجديد بشأن اشتراط محو أمية أربعة أشخاص من اجل الموافقة على حصول الطالب على شهادة التخرج.





وقال أمين لصدى البلد، إنه من الممكن أن يتم تنفيذ القرار على طلاب كلية التربية فقط أو نظيرها في الجامعة، فهم القادرين على التعليم أكثر من غيرهم بحسب تخصصهم.





وأشار إلى أن الدولة من الممكن أن تنظم هذه العملية من خلال عمل لائحة بأسماء الأميين أولًا ومثلما يجبر الطالب على محو الأمية يجبر كذلك الأمي على التعلم والتعاون مع الطلاب.





وأشار إلى أنه ليس كل طالب قادر على تنفيذ هذه العملية، منوها أنه قد نفرض الأمر عن طريق المشاركة وليس بترك الطالب بمفرده فهناك الكثير من لا يعرف طريق الشرح ولا توصيل المعلومة.



