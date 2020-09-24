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ديني

محو الأمية شرط التخرج.. طالب أزهري يطرح 4 طرق لتطبيق القرار

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:31 م
محو الأمية شرط التخرج..
محو الأمية شرط التخرج.. طالب أزهري يطرح 4 طرق لتطبيق القرار
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محمد شحتة
علق الطالب خليل أمين، أحد طلاب جامعة الأزهر بكلية الدعوة، على قرار الجامعة الجديد بشأن اشتراط محو أمية أربعة أشخاص من اجل الموافقة على حصول الطالب على شهادة التخرج.

وقال أمين لصدى البلد، إنه من الممكن أن يتم تنفيذ القرار على طلاب كلية التربية فقط أو نظيرها في الجامعة، فهم القادرين على التعليم أكثر من غيرهم بحسب تخصصهم.

وأشار إلى أن الدولة من الممكن أن تنظم هذه العملية من خلال عمل لائحة بأسماء الأميين أولًا ومثلما يجبر الطالب على محو الأمية يجبر كذلك الأمي على التعلم والتعاون مع الطلاب.

وأشار إلى أنه ليس كل طالب قادر على تنفيذ هذه العملية، منوها أنه قد نفرض الأمر عن طريق المشاركة وليس بترك الطالب بمفرده فهناك الكثير من لا يعرف طريق الشرح ولا توصيل المعلومة.

كما أنه قد نطرح وجهة نظر أخرى، في تخيير الطالب بين تعليم الأمي، أو دفع مبلغ معين نظير تعليم أربعة أشخاص آخرين من الأميين.
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