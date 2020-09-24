إصابة سيدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بحادث بطريق السنطة _ بلكيم بسبب السرعة الزائدة

أصيبت سيدة في العقد الرابع من عمرها بكسور وكدمات إثر انقلاب سيارتها الملاكي في أرض زراعية بطريق بلكيم - السنطة هربا من تصادمها بملاكي إثر انحرافها عن الطريق.













كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بأحد الأراضى الزراعية على طريق قرية بلكيم.





كما انتقل لمكان البلاغ ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة صاحبتها باشتباه كسر في الضلوع وتم نقلها عن طريق الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.





وبسؤال سائقة السيارة تبين أن سيارة أخرى انحرف سائقها عن الطريق أمامها وأثناء الهروب منه سقطت السيارة في منخفض بالأرض الزراعية بعد انقلابها ٣ مرات.



