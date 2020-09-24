نشرة المرأة والصحة.. الشرنوبي برفقة زوجته.. النساء عرضة لـ النوبات القلبية.. أطعمة تهدد سلامة الرحم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

















وظهر محمد الشرنوبي يرتدي تيشرت أبيض وشورت باللون الروز وأكمل إطلالته الصيفية بساعة يد أنيقة تليق به.

















تظل أمراض القلب السبب الرئيسي لوفاة النساء في الولايات المتحدة وترتبط حوالي 1 من كل 5 وفيات بين الإناث بأمراض القلب.





ووجدت دراسة استقصائية وطنية حديثة أجرتها جمعية القلب الأمريكية أنه على الرغم من المخاطر ، فإن العديد من النساء غير مدركات لعلامات النوبة القلبية والسكتة الدماغية أو خطر الإصابة بأمراض القلب على النساء.













يعد الرحم عضو تناسلي حيوي في جسد الأنثى فهو يحتاج إلى أن يكون بصحة جيدة لتجنب العوائق في الحمل والدورة الشهرية والمستويات الهرمونية. إليك وفقا لموقع standardmedia أربعه أطعمة يمكن للمرأة أن تأكلها من أجل صحة الرحم وأخرى تدمر الهرمونات وتسبب عدم توازنها













أطعمه لصحة الرحم





شاي أخضر





الشاي الأخضر هو شاي غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر أيضًا في مكافحة أورام الرحم الليفية لدى النساء. أظهرت إحدى الدراسات انخفاضًا بنسبة 32.6 ٪ في حجم الورم الليفي على عينة من النساء اللائي تم تكليفهن بشرب الشاي الأخضر لمدة أربعة أشهر













شاركت الفنانة الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بإطلالة ساحرة وجذابة.





















الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، بعد تناول الطعام ، يحول جسمك السعرات الحرارية التي لا تحتاجها إلى دهون ثلاثية ويخزنها فى خلايا دهنية لاستخدامها لاحقا.

شارك المطرب الشاب محمد الشرنوبي مجموعة من الصور له برفقه زوجته راندا على شاطئ البحر بإطلالة صيفية ساحرة وأنيقة.