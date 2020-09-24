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حوادث

العثور على جثة شاب مشنوقا بمنزله بقرية محلة مرحوم بطنطا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:18 م
جثة
جثة
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احمد علي
شهدت قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية اليوم الخميس العثور علي جثة شاب مشنوقا داخل مسكنه.




كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب يدعي محمود جمال علي ٢٤ سنه مشنوقا داخل منزله في قرية محلة مرحوم حيث وصل إلى مستشفى جامعة طنطا بمعرفة سيارة الإسعاف جثة هامدة لشاب في العقد الثالث من العمر وجد مشنوقا داخل المنزل بالقرب من مستشفي الشرطة .


كما استقبل المستشفى الشاب جثة هامدة بعدما تم العثور عليه متوفى بالمنزل في ظروف غامضة وحول عنقه آثار لحبل وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي للوقوف على ملابسات الواقعة لتحديد أسباب الوفاة من حيث الانتحار وتحريات المباحث الجنائيه لبيان هل هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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