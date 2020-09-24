AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حفل غنائى من فصلين فى الساقية مع كل من "سكيليتون" و"روك سى".. تفاصيل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
استضافت ساقية عبدالمنعم الصاوى حفل غنائى من فصلين على مسرح النهر لكل من فرقتى "سكيليتون" و "روك سى".

كان اللقاء الأول مع فرقة "سكيليتون" وهى فرقة مصرية تعيد تقديم أغنيات ل توينتي ون بيلوتس الفريق الاميركي الذى بدأ في كولومبوس-اوهايو ، يقدمون انواع مختلفة من الموسيقى مثل " روك ، بوب ، اليكترو ..". قدم الفريق فى الحفلة أغنيات jumpsuit, Lano Boy, Banadito, Ride, Morph

فى الفاصل الثانى كان الجمهور على لقاء مع فريق "روك سى" وهو فريق مكون من مجموعة من الأصدقاء بدأوا فى فبراير 2019 كلًا منهم عازف محترف على آلة موسيقية ، اعتادوا على أن يقوموا بالعزف الجماعى منذ عدة سنوات كما قاموا بكتابة أغانيهم الخاصة ولحنوها ووزعوها، يلعب الفريق موسيقى الروك والريجى والبوب، أصدر الفريق ألبومه الأول بعنوان "طاقة مكبوتة".

قدّم الفريق فى الحفل أغنيات "تبقى معايا، طاقة مكبوتة، واحدة فى الوجود، كائن الإنسان، خايف، بحبك موت".

أما قاعة الحكمة وبرنامج سينما الساقية فاستأنف أنشطته لهذا الشهر بالتعاون مع وزارة التضامن المصرية تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فأقيمت فعاليات الأسبوع الثالث من "سينما الأربعاء" بساقية الصاوي لعرض سلسلة من الأفلام التسجيلية من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي عن البرامج الخاصة بذوي الإعاقة والبرنامج القومي للطفولة المبكرة "الحضانات"، ثم أعقبها جلسة حوارية حول قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة والبرنامج القومى للطفولة المبكرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وائل الفشنى يعود لمسرح الساقية ويطرب جمهوره

ضمن فعاليات ساقية الصاوي.. التضامن تعرض عددًا من أفلامها اليوم في سينما الأربعاء

كلاكيت باند يقدم مشاهد غنائية استعراضية على مسرح ساقية الصاوي

هوس يحتفل مع جمهور الساقية بإطلاق ألبوم بطل خارق

روك سى باند" و"سكيليتون" فى حفل غنائى من فصلين بساقية الصاوى

رامي عياش يطرح كليب أغنيته الجديدة "أنا ثائر" على يوتيوب.. فيديو

ترشيحاتنا

بصورة نادرة .. لطيفة تشارك فى تحدى الطفولة

رسميًا.. التليفزيون يعتمد إيقاف محمد نصر الدين مخرج مباراة الزمالك وطنطا 10 أيام

وصول جثمان محمد فريد خميس إلى مطار القاهرة

بعد تراجعه محليا وعالميا.. خبير يكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب

أحمد عيد عبد الملك يسخر من رحيل فايلر: حلق على المدرب

رقم قومي لكل عقار ومد فترة التصالح.. تعرف على أهم قرارات مجلس الوزراء| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا

طريقة تسوية الرقاق بـ 3 وصفات مختلفة

خاطرت بحياتها دون تردد.. امرأة حامل تنقذ زوجها من هجوم قرش مفترس خلال رحلة غوص