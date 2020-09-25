لموظفي الدولة.. تعرف على أهم مميزات قانون الخدمة المدنية

يعتبر قانون الخدمة المدنية، من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب، والتي تضمنت مجموعة من الامتيازات لموظفي الجهاز الإداري بالدولة.









ومن أبرز ما قدمه البرلمان لموظفي الجهاز الإداري للدولة، كان تعديل قانون الخدمة المدنية، والذي يحمل العديد من المميزات، أبرزها:





• الحصول على مقابل الإجازة الاعتيادية بعد مضى 3 سنوات، حيث ينص على أن الموظف إذا تقدم للحصول على اجازة ورفضت السلطة المختصة الاجازة يصرف الموظف عنها المقابل النقدى بعد مرور 3 سنوات، وذلك بعد أن كان القانون القديم يحددها بانقضاء مدة العمل عن طريق الخروج على المعاش أو الوفاة.





• مد إجازة الوضع بالنسبة للسيدات إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، وزيادة عدد أيام الإجازة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 45 يومًا يمكن الحصول عليها من أول يوم عمل بصرف النظر عن مدة الخدمة.





• زيادة علاوات الترقية التي كانت تتراوح بين 150 قرشًا و6.25 جنيهات في القانون القديم، حيث أقر القانون الجديد أن تكون 5% علاوة ترقية من الأجر الوظيفي، والأجر الوظيفي يمثل 75% من إجمالي الأجر، وبالتالي سيكون المبلغ كبير بما يشجع الكفاءات.





• فتح باب المعاش المبكر اختياريًا، لضخ دماء جديدة فى الجهاز الإدارى للدولة ، حيث يفتح القانون الباب أمام المعاشات المبكر بعدد من المميزات، على رأسها أن الأشخاص فوق 50 عاما سيتم إضافة 5 سنوات اضافيه لسنوات خدمتهم، بينما الأشخاص فوق الـ 55 عاما سيتم انهاء الخدمة عند سن المعاش الرسمي مما سيمكنهم من أخذ كافة حقوقهم.





• يتيح الترقى من خلال الكفاءة فى العمل، حيث كان الترقى فى القانون القديم بالأقدمية فقط، إلا أن قانون الخدمة المدنية ينص على سلم وظيفى بعشر درجات تكون فيه الترقية كل ثلاث سنوات ويمكن ترقية موظف أكثر كفاءة فى خلال عام واحد من خلال إنجاز واضح فى العمل.





• لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة.





• يمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى.







