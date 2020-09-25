تعرف على آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، الخميس، على قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم الخميس.



ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.





ويهدف القانون إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.