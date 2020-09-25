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برلمان

تعرف على آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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عبد الرحمن سرحان
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، الخميس، على قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم الخميس.

ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.

ويهدف القانون إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

وحول آليات تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية، وتناولت المواد (64- 72) شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكى، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدولة.
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