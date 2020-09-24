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رياضة

النصر السعودي يخسر 0-1 من العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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عمر سلامة

مُني فريق الكرة بنادي النصر، بخسارة أمام العين الإماراتي بنتيجة (0-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

 

وأحرز لابا كودجو هدف العين في مرمى النصر، في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

 

وعلى ملعب جاسم بن حمد، حقق سباهان الإيراني فوزًا على السد القطري بنتيجة (2-1)، وأحرز رضا ميرزايي وسجاد شهيازاده ثنائية سباهان في الدقيقتين 14 و53، ثم رد هاشم عبد اللطيف بهدف السد في الدقيقة 82 من اللقاء.

 

ورغم الخسارة، إلا أن النصر والسد تأهلا إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث جاء الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة كالآتي..

 

1- النصر (11 نقطة)

 

2- السد (9 نقاط)

 

3- سباهان (7 نقاط)

 

4- العين (5 نقاط)

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