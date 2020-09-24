AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الموت تحت الأنقاض.. كواليس 5 ساعات لانتشال آخر جثة أسفل المنزل المُنهار بسوهاج

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:52 م
انهيار منزل بسوهاج
انهيار منزل بسوهاج
Advertisements
أنغام الجنايني

يحكي أهالي قرية ونينة الغربية بمحافظة سوهاج، تفاصيل واقعة حادث انهيار منزل مكون من طابقين مُشيد بالطوب الأحمر والخرسانة دون أعمدة.


قال أحمد إبراهيم، 53 عامًا، أحد أهالي القرية، لـ"صدى البلد" إنه كان عائدًا من ورشته، حيث يعمل نجارا، وعند عودته إلى منزله الكائن بشارع المنزل المُنهار فوجئ بصرخات ابنته التي كانت تقف لتراه بالنافذة، وهي تقول:"حاسب يا بابا اجري بسرعه من عندك".


اقرأ أيضا:

بالأسماء.. تعرف على ضحايا المنزل المنهار بـ"ونينة الغربية" بسوهاج


كانت الفتاة ترى المنزل أثناء سقوطه وتخشى أن يُصاب والدها بأي أذى أو مكروه، عاشت الفتاة لحظات خوف شديدة كادت أن تُدخلها بنوبات مرض شديدة، فابنة الـ 15 عامًا، لم تتعرض لموقف يُشابه هذه الواقعة من قبل.


يروي بعض أبناء "ونينة الغربية" أن رجال الحماية المدنية استخرجوا الضحيتين الأوائل "كاميليا محمود فؤاد"، 35 عامًا، و"وردة علاء أحمد"، 31 عامًا، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام، والمصابتين "ميرفت أحمد حداد، 25 عامًا، مُصابة بكسر بالقدم اليسرى، "أسماء أبو الخير حسين"، 30 عامًا، مُصابة باختناق، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.


وصل رجال الإنقاذ  إلى مكان الواقعة، ثم استمروا في البحث تحت الأنقاض لانقاذ بقية الأفراد القاطنين بالمنزل استطاعوا إيجاد جثث الأطفال في بادية الأمر، حيث تم العثور عليهم في الساعة الأولى من وصول فريق الحماية، تم استخراج 4 أطفال "3 أولاد وبنت" هم:

·        يوسف عمر أحمد، عامان، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام

·        أحمد فضالي أحمد، 4 أعوام، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي

·        حمادة فضالي أحمد، عامان، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام

·        روضة عبود محمد، عامان، وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام


وحتى ذهب اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، لم يكن رجال الحماية المدنية قد استطاعوا استخراج الجثة السابعة، والتي تعود للمُسنة "عواطف محمد عبدالعال"، 65 عامًا، وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام، حيث استمر البحث عنها لمدة 5 ساعات متواصلة، عقب الواقعة.


أشار الشباب إلى أنهم ساعدوا بقدر إمكانهم في استخراج الجثث من تحت انقاض المنزل المُنهار، إلا أن الموقف لم ينسوه طيلة حياتهم.


وأكد رامي الصياد، أنه صعب عليه فراق الأطفال حيث اعتاد على اللهو معهم، رغم فارق العمر بينهم، حيث يبلغ من العمر 19 عامًا، خاصة روضة، التي لم تُفارق ابتسامتها وجهها أبدًا، وكانت دائمًا تحب أن تلهو معه وتطلب منه الحلوى.


أصبح عدد ضحايا ومصابي واقعة انهيار المنزل بقرية ونينة الغربية بدائرة المركز، 9 من بينهم 4 أطفال و3 سيدات لقوا مصرعهم، وأصيبت سيدتان أخريان إحداهما باختناق والأخرى بكسر.

الموت تحت الأنقاض.. كواليس 5 ساعات لانتشال آخر جثة أسفل المنزل المُنهار بسوهاج
الموت تحت الأنقاض.. كواليس 5 ساعات لانتشال آخر جثة أسفل المنزل المُنهار بسوهاج
الموت تحت الأنقاض.. كواليس 5 ساعات لانتشال آخر جثة أسفل المنزل المُنهار بسوهاج
الموت تحت الأنقاض.. كواليس 5 ساعات لانتشال آخر جثة أسفل المنزل المُنهار بسوهاج
الموت تحت الأنقاض.. كواليس 5 ساعات لانتشال آخر جثة أسفل المنزل المُنهار بسوهاج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار منزل بسوهاج

جار البحث تحت الأنقاض.. مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

بينهم 4 أطفال.. مصرع 6 وإصابة سيدتين في انهيار منزل بسوهاج

بينهم 5 أطفال.. مصرع 7 أشخاص وإصابة سيدتين اخرين في انهيار منزل بسوهاج

شاهد.. الصور الأولى لانهيار منزل في سوهاج ومصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين

مصرع 6 أشخاص وإصابة سيدتين بانهيار منزل بسوهاج.. البحث عن جثة مُسنة تحت الأنقاض.. وفريق من النيابة العامة يُعاين مكان الحادث

ترشيحاتنا

الخطيب يضع سيناريوهات أزمة فايلر في إجتماع الشيخ زايد

صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية لمستحقي العلاوات الخمس.. الأسبوع القادم

بعد تعرضه لوعكة صحية.. عمر كمال يسافر إلى لبنان لهذا السبب

انتهاء اجتماع الأزمة.. علاقة الاهلي وفايلر تصل لطريق مسدود

تأجيل قطع المياه عن بولاق و9 مراكز وقرى بالجيزة

البنك المركزي يطالب البنوك بمراجعة نماذج احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.. مستند

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا

طريقة تسوية الرقاق بـ 3 وصفات مختلفة

خاطرت بحياتها دون تردد.. امرأة حامل تنقذ زوجها من هجوم قرش مفترس خلال رحلة غوص