وادي دجلة يحتفل بوصول عبد المنصف للمباراة الـ 400 في الدوري

احتفل نادي وادي دجلة بمحمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، والذي وصل إلى مباراته رقم 400 في الدوري الممتاز مع مختلف الأندية التي لعب لها.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي وادي دجلة صورة لعبد المنصف مع نديم سامي، رئيس جهاز كرة القدم بنادي وادي دجلة، والقميص الذي يحمل رقم 400، على هامش التعادل السلبي مع سموحة.
وحسم التعادل السلبي مواجهة اليوم بين وادي دجلة وسموحة على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الممتاز.
واحتفل لاعبو وادي دجلة بوصول زميلهم وحارس مرمى الفريق محمد عبد المنصف للمباراة 400 في مشواره منذ انطلاقته بالدوري الممتاز مع نادي مزارع دينا موسم 1996/97.