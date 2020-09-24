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شاهد.. روبوتات لخدمة الزبائن في أول مطعم للخيال العلمي في بريطانيا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرضت قناة "يورنيوز" فيديو يرصد روبوتات تقدم الخدمة لـ الزبائن في اول مطعم للخيال العلمي ببريطانيا.

ولجأ ملاك سلسة مطاعم في بريطانيا إلى ابتكار وتطويع روبوتات خاصة تعمل على تقديم الطعام والشراب إلى الزبائن في وقت تزداد فيه الحاجة لاتباع قواعد التباعد الاجتماعي بسبب أزمة كوفيد-19.

وعمل المالك مارك سوانيل لمدة خمس سنوات على بناء الروبوتات من مواد معاد تدويرها جلبها من مختلف أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى الموظفين العشرة العاملين في المطعم – تجلب الروبوتات آلية المشروبات والأطباق إلى موائد الضيوف. على الرغم من ذلك، لا يزال يتعين على العملاء أخذ الأطباق يدويًا من صواني الروبوتات.
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