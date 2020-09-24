AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بطولة الإسكندرية المفتوحة للقوارب الشراعية تواصل منافساتها لليوم الثاني علي التوالي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:44 م
بطولة الاسكندرية
بطولة الاسكندرية المفتوحة للقوارب الشراعية تواصل منافساتها ل
Advertisements
أ ش أ
واصلت بطولة الإسكندرية المفتوحة للقوارب الشراعية منافساتها اليوم الثاني على التوالي بالميناء الشرقى التي تقام برعاية محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

وشارك فى البطولة 50 لاعبا ولاعبة من: نادى اليخت المصري – نادى الصيد المصري – نادى نبتون و فريق القوات البحرية المصرية، وذلك بقوارب طراز: ليزر رديال – ليزر استاندرد – 4.7 – الواح شراعية ( تكنو ) و أوبتمست .

يستضيف البطولة نادى اليخت المصري برئاسة اللواء إبراهيم خليل، وبإشراف الاتحاد المصري للشراع برئاسة المهندس عمرو ابو السعود، بتنظيم من منطقة الاسكندرية للشراع برئاسة العميد بحري محمد زكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عروض بحرية ممتعة.. الإسكندرية تواصل احتفالاتها بعيدها القومي

يحدث اليوم.. إقرار وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي .. ونادي مصر يلتقي الأهلي في الدوري

وزير الرياضة يبحث آخر مستجدات بطولة مصر الدولية للإسكواش

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد محجوب رئيسا لجامعة الأقصر

رمضان السيد: فايلر مهرج.. ورحيله لن يؤثر على الأهلي

مصطفى بكري يعلن عن أبرز الأسماء المرشحة لانتخابات النواب| فيديو

كارتيرون يقود التعاون السعودي للتأهل لـ دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

النحاس يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع إيهاب جلال ونجم بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية