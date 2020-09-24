بطولة الإسكندرية المفتوحة للقوارب الشراعية تواصل منافساتها لليوم الثاني علي التوالي

واصلت بطولة الإسكندرية المفتوحة للقوارب الشراعية منافساتها اليوم الثاني على التوالي بالميناء الشرقى التي تقام برعاية محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.





وشارك فى البطولة 50 لاعبا ولاعبة من: نادى اليخت المصري – نادى الصيد المصري – نادى نبتون و فريق القوات البحرية المصرية، وذلك بقوارب طراز: ليزر رديال – ليزر استاندرد – 4.7 – الواح شراعية ( تكنو ) و أوبتمست .





يستضيف البطولة نادى اليخت المصري برئاسة اللواء إبراهيم خليل، وبإشراف الاتحاد المصري للشراع برئاسة المهندس عمرو ابو السعود، بتنظيم من منطقة الاسكندرية للشراع برئاسة العميد بحري محمد زكي.