تفاصيل ..أول تطبيق يقلل الازدحام المروري ويمنع انتشار العدوى

وأوضح صفوت إنهم عرفوا بالمسابقة من خلال الكلية التى اهتمت بتقديم شروط المسابقة وحث الشباب المهتم ببرمجة التطبيقات للهواتف الذكية في التقدم بدعم من الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس من خلال جروبات التواصل مع الكلية من خلال السوشيال ميديا.

وأشار الي ان الكلية لها دور أساسي في هذه الأفكار من خلال المناهج الحديثة الموجودة داخل الكلية ومساهمة ودعم الكلية الدائم من خلال المعامل وأساليب الدراسة الحديثة ومواكبة التطورات .





وجاءت أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الأول بمسابقه مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، كالتالي : الطالب يوسف رافت نصري ، و الطالب مايكل صفوت حنا الله ، والطالبة ميشلين مدحت ميشيل.



