تفاصيل ..أول تطبيق يقلل الازدحام المروري ويمنع انتشار العدوى

حصل ثلاثة طلاب من كليه الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس على المركز الأول بمسابقه مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية عن تطبيق تذكرتك.
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قال الطالب مايكل بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس إن فكرة تطبيق تذكرتك جاءت بسبب زحمة المواصلات التى نقابلها فى حياتنا اليومية، وكانت أهم المشاكل التى تواجه المواطن وهي عدم وجود فكه أو صعوبة الدفع.
وأضاف مايكل خلال تصريحاته لصدي البلد ان مشكلة زحمة المواصلات وعدم توافرها بشكل منتظم بسبب عدد الأتوبيسات غير المُوزع على حسب إحصائيات صحيحة بالإضافة إلى مشكلة انتقال الأمراض بسبب التعاملات النقدية.
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وأكد ان التطبيق يسهل وجود معلومات وإحصائيات كافية، ويقدم حلا متكاملا سواء للمواطن أو الدولة بالإضافة إلى ان الدولة تواجه أكثر من تحد ، أهمها عدم وجود مرونة في منظومة هيئة النقل.
وأوضح صفوت إنهم عرفوا بالمسابقة من خلال الكلية التى اهتمت بتقديم شروط المسابقة وحث الشباب المهتم ببرمجة التطبيقات للهواتف الذكية في التقدم بدعم من الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس من خلال جروبات التواصل مع الكلية من خلال السوشيال ميديا.
وأشار الي ان الكلية لها دور أساسي في هذه الأفكار من خلال المناهج الحديثة الموجودة داخل الكلية ومساهمة ودعم الكلية الدائم من خلال المعامل وأساليب الدراسة الحديثة ومواكبة التطورات .
وجاءت أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الأول بمسابقه مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، كالتالي : الطالب يوسف رافت نصري ، و الطالب مايكل صفوت حنا الله ، والطالبة ميشلين مدحت ميشيل.
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