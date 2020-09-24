اختبأ حتى انصراف الموظفين.. ضبط عاطل خطط لسرقة بنك ليلا في الدقهلية

تمكن أحد أفراد المكلفين بتأمين أحد البنوك بالسنبلاوين من ضبط عاطل اختبأ داخل البنك الأهلى بالسنبلاوين لعدة ساعات فى محاولة سرقة أمواله.





ورد بلاغ لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود لمركز السنبلاوين من حارس أمن بالبنك الأهلى يدعى على عبده بعثوره على شخص مجهول يختبئ أسفل الكونتر الخاص بأحد الموظفين داخل البنك في التاسعة مساء أمس وظل حوالى ١٠ ساعات به عقب إغلاقه.





تبين أنه شاب يدعى أحمد أ.ا ، ٢١ عاما عاطل ومقيم قرية البلامون دائرة مركز السنبلاوين وتفتيشه لم يتم العثور على أي أموال بحوزته.





وبسؤاله أكد أنه خطط لسرقة البنك بعد مغادرة الموظفين والهرب في الصباح.





وأشار أثناء التحقيق إلى أنه دخل البنك ثم اختبأ داخل الحمام حتى موعد انصراف الموظفين ثم خرج للبحث عن الأموال في أدراج المكاتب والكونترات ولم يعثر على أموال وشعر بقدوم الحارس واختبأ أسفل كونتر لكن الحارس وجده.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت للنيابة العامة.