AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير خارجية الإمارات والمنسق الأممي يبحثان تطورات عملية السلام في المنطقة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:03 م
وزير الدولة للشؤون
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد
Advertisements
أ ش أ
بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف التطورات الدولية الخاصة بعملية السلام في المنطقة.

واستعرض الطرفان - خلال اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة - وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية، لا سيما معاهدة السلام بين دولة الإمارات و دولة إسرائيل و مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بينهما.

وأكد قرقاش موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، ودعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب عن أمله في أن تخلق التطورات الإيجابية في المنطقة بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات ومملكة البحرين فرصة لإعادة انخراط الفلسطينيين والإسرائيليين في مفاوضات بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، مشددا على أن الإمارات كانت على الدوام حريصة على دعم جهود تحقيق السلام في المنطقة وستبقى كما كانت طوال العقود الماضية داعما للأشقاء الفلسطينيين وقيادتهم في سعيهم لتحقيق السلام العادل و الشامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترحيب أممي باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

إسبانيا ترحب بـ معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل

ألمانيا تلحق بأمريكا وفرنسا: نرحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

ترشيحاتنا

شاهد .. الإنتربول يسلم مصر 3 متهمين فى قضية الفيرمونت

مصادر: الأهلي أنهى علاقته بـ فايلر والإعلان الرسمي خلال ساعات

يرقص ويغنى.. أغنية «الكومبارس» للهارب محمد على.. فيديو

صلاح حرُم من لمسها 24 شهرا.. سر لافتة "This Is Anfield " الشهيرة

رسميًا..الأهلي يعلن استعادة مهاجمه الشاب من التشيك

بعد انتشار أخبار حول توليه تدريب الأهلي #حسام_حسن يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا

طريقة تسوية الرقاق بـ 3 وصفات مختلفة

خاطرت بحياتها دون تردد.. امرأة حامل تنقذ زوجها من هجوم قرش مفترس خلال رحلة غوص