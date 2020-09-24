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اقتصاد

فتح الله فوزي: القطاع الخاص له دور مهم في مساندة خطط الدولة للتنمية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية  دور القطاع الخاص الوطني في مساندة خطط الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وزيادة حجم التجارة.

وشدد «فوزي»، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس علي ضرورة مساندة الدولة للمنتجين ورفع قدرتهم التسويقية زيادة تنافسية المنتج الوطني، مشيدًا بمبادرات الحكومة لمساندة التصدير واعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتشجيع دخول المطورين الصناعيين ونقل التجربة الناجحة للمطورين العقاريين في التنمية الصناعية حيث يوجد 6 شركات مطور صناعي فقط.

وأكد «فوزي»، دخول المطور الصناعي يعطي زخم كبير في توفير الاراضي المرفقة ويساهم في النهوض بالصناعة الوطنية من خلال المنافسة واتاحة تسهيلات جديدة وتسويق الاستثمار الصناعي ما يعمل علي زيادة الانتاج وتقليل فاتورة الاستيراد وجذب الاستثمار الأجنبي.
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