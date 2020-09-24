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فن

غدا العرض الخاص الأول للفيلم التونسي "لآخر نفس"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
يقام مساء غد الجمعة في تمام السابعة مساء بتوقيت العاصمة تونس بقاعة سينما الكوليزي العرض الأول الخاص للفيلم التونسي " لآخر نفس" بحضور جميع صناعه وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين التونسيين.

الفيلم من إخراج محمد خليل البحري الذي شارك في كتابته أيضا مع أمين ليلي.

وهو من بطولة كل من بسام حمراوي، أروى بن سماعيل، كوثر داودي، مالك بن سعد، شيراز حيدوري، وليد الزين، منتصر تبون، زهرة شتيوي، هاجر زيادي، سامح سناكري، ماهر جبالي وسيرين كريا.

من إنتاج محمد ياسر جرامي وتوزيع الاسعد القوبنطيني "قوبنطيني سينما".، وسيعرض في عدد من قاعات العرض في مدينتي تونس وسوسة وبعدها في باقي دول الوطن العربي.

الفيلم تدور أحداثه حول كوابيس تأرق الدكتور فارس وتجعل هاجسه الوحيد معرفة سبب زيارة والدته المتوفية قبل سنة و نصف بالمنام مما دفعه نحو إعادة فتح ملف موتها ومن هنا تنطلق احداث الفلم، بين الدراما و التشويق و الاستقصاء . القصة مستوحاة من قصة واقعية.
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