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ديني

الأوقاف تعتمد 8 خطباء جدد بالمكافأة "ماجستير ودكتوراه"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:14 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
اعتمدت وزارة الأوقاف، ثمانية خطباء جدد بالمكافأة على بند التحسين، من حملة الماجستير والدكتوراه.


وكشفت الوزارة، عن أسماء الخطباء الجدد، وهم: مجدي السيد حسن أبو حسين، دمياط، مدير التعليم النوعي بمنطقة دمياط الأزهرية (دكتوراه في اللغة العربية)، وأحمد سمير أحمد الهابط، البحيرة، باحث شئون تعليم بكلية الشريعة والقانون بدمنهور ماجستير في القراءات وعلومها.


كما تضمنت القائمة، رمضان عبد الهادي سيد عبد العزيز، الفيوم، مدرس بمعهد الروضة الإعدادي بنين ماجستير في الفقه، ومحمد محمود محمد حسن، الدقهلية ، موجه شئون قرآن كريم بتفتيش دكرنس الأزهري– ماجستير في النحو والصرف، وجمال فاضل أحمد محمود الموافي، الشرقية، مدرس قراءات بمعهد قراءات الزقازيق– ماجستير في الآداب دراسات إسلامية قسم اللغة العربية.


وشمل قائمة الخطباء الجدد، محمود طه كمال الدين أحمد، سوهاج، مدرس بالأزهر الشريف دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن الكريم، وحسن خلف أحمد  حسن، سوهاج، معلم قرآن بالأزهر (ماجستير في القانون العام من جامعة أسيوط)، وعصام أحمد محمود هندي، مطروح، مدرس قراءات وعلو م قرآن بمنطقة الإسكندرية الأزهرية – ماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس.

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