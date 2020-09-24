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سيارات

بعد اختفاء 30 عاما.. سيارة تظهر من جديد.. تفاصيل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:00 م
بعد إختفاء 30 عاما..سيارة
بعد إختفاء 30 عاما..سيارة تظهر من جديد ..تفاصيل
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أماني نوار
هل تخيلت من قبل أن تظهر سيارة بعد اختفاء دام لأكثر من 30 عامًا من قبل؟، الإجابة تعرفها مع قصة هذه التحفة الخارقة التى سعي خلفها نجل رئيس مجلس إدارة شركة أستون مارتن السابق فيكتور جاونتليت، وبعد محاولات عدة نجح فى الوصول إلى سيارة الـ "بولدوج" الخارقة.

والأكثر غرابة أن سيارة أستون مارتن النادرة تم إنتاج نسخة واحدة فقط منها فى عام 1979 أى منذ 40 عامًا، وكانت الأسرع وقتها فى العالم، وحينها فكرت العلامة العريقة فى إنتاج من 15 إلى 25 نسخة فقط، إلا أن كل ذلك تم الاستغناء عنه بنسخة واحدة.

بعدما اقتنع رئيس مجلس إدارة شركة أستون مارتن أن تكلفة إنتاج السيارة باهظة للغاية، بالإضافة إلى أن الشركة وقتها كانت تمر بأزمة مالية طاحنة.

فكان القرار ببيع النسخة الوحيدة والنادرة مقابل 130 ألف جنيه استرليني، وهو رقم عملاق بقياس حسابات الزمن وقتها، كما أنه أنقذ موقف الشركة المالى الصعب حينها.

وتبين أن السيارة ظلت مخزنة طوال 30 سنة كاملة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتقلت إلى منطقة الشرق الأوسط، ولم تتحرك إطلاقًا، الأمر الذى يعني أنها جديدة ومازالت بنفس حالتها، بعدما اشتراها أحد عشاق السيارات النادرة واحتفظ بها فى جراجه الخاص، فكان قرار نجل رئيس مجلس إدارة أستون مارتن بشراء السيارة وتجديدها لتظهر مرة أخرى.

يذكر أن السيارة من نوع كوبيه وتصل سرعتها القصوى إلى 192 ميلًا في الساعة أي حوالي 309 كم/س، مع محرك خارق V8 بسعة 5.3 لتر.
بعد اختفاء 30 عاما.. سيارة تظهر من جديد.. تفاصيل
بعد اختفاء 30 عاما.. سيارة تظهر من جديد.. تفاصيل
بعد اختفاء 30 عاما.. سيارة تظهر من جديد.. تفاصيل
بعد اختفاء 30 عاما.. سيارة تظهر من جديد.. تفاصيل
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