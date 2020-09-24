أمين تنظيم مستقبل وطن بـ كفر الشيخ ينفي ترشحه بـ القائمة الوطنية

نفى المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بـ حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، ترشحه بالقائمة الوطنية "من أجل مصر"، مؤكدًا أنه لم يتقدم للترشح نهائيًا، وأنه لم ينتوى الترشح لمجلس النواب نظرًا لظروف خاصة.





وأوضح جعفر، أنه فوجئ مساء اليوم الخميس، بعدد من أصدقائه، يهنئونه على وجود اسمه فى القائمة الوطنية بإحدى المحافظات الأخرى، غير محافظة كفرالشيخ، وهذا لم يحدث، لافتًا إلى أنه لم يتأكد أن كان هناك تشابه أسماء مع أحد المرشحين بـ القائمة الوطنية أم لا.





واختتم جعفر كلامه قائلا : لم أطلب الترشح لانتخابات النواب من الأساس، ولا أسعى لذلك، وأتمنى التوفيق والنجاح للقائمة الوطنية، ولمرشحي حزب مستقبل وطن وتحالف دعم مصر على المقاعد الفردية.





يذكر أن القائمة الوطنية من أجل في مصر بمحافظة كفر الشيخ، قد ضمت 9 مرشحين، هم المهندس عبد الحميد دمرداش، واللواء سعيد عمارة، والدكتور محمد فوزي الرفاعي، وعمرو درويش.





كما ضمت القائمة الدكتورة هدى الطنباري، والدكتورة هالة فوزي أبو السعد، والدكتورة منى عبد العاطي، وهيام الطباخ، والدكتورة جميانة لويس.





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