ثقافة الأقصر تناقش كيفية السلام مع النفس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "السلام مع النفس" ألقاها فضيلة الشيخ بهلول مصطفى إمام وخطيب مسجد آل البيت بالمحاميد بحرى.





وأوضح أن صفاء النفس أساس السلام والعدل عنصر أساسي لإقامة السلام وبالشفافية يسود السلام وحرص الدين الإسلامي على إفشاء السلام، ولا يتحقق السلام إلا بالمحبة فحب لأخيك كما تحب لنفسك، موضحًا أن الإخاء بين أفراد الوطن يساهم فى نشر السلام بالوطن.





اقرأ ايضا تقدم 4367 طلب تصالح على البناء بجنوب الأقصر.. صور





كما أعدت مكتبة حاجر الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "مصعب بن عمير" ألقاها سمير مهيوب، وتناول فيها ميلاده وحياته ودخوله فى الإسلام وإشتراكه بالغزوات وذلك ضمن برنامج شخصيات إسلامية وشخصية.





بجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير، حيث ألقى العديد من القصائد منها "في حب رسول الله، أدعيلي يا أمي، لك في القلب شوقا".



