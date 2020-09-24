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ثقافة

ثقافة الأقصر تناقش كيفية السلام مع النفس

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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شمس يونس
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "السلام مع النفس" ألقاها فضيلة الشيخ بهلول مصطفى إمام وخطيب مسجد آل البيت بالمحاميد بحرى.
 

وأوضح أن صفاء النفس أساس السلام والعدل عنصر أساسي لإقامة السلام وبالشفافية يسود السلام وحرص الدين الإسلامي على إفشاء السلام، ولا يتحقق السلام إلا بالمحبة فحب لأخيك كما تحب لنفسك، موضحًا أن  الإخاء بين أفراد الوطن يساهم فى نشر السلام بالوطن.


 كما أعدت مكتبة حاجر الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "مصعب بن عمير" ألقاها سمير مهيوب، وتناول فيها ميلاده وحياته ودخوله فى الإسلام وإشتراكه بالغزوات وذلك ضمن برنامج شخصيات إسلامية وشخصية. 

بجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير، حيث ألقى العديد من القصائد منها "في حب رسول الله، أدعيلي يا أمي، لك في القلب شوقا".

أقام قصر ثقافة الأقصر عرض فني لفرقة الأقصر للآلات الشعبية وأنشد الفنان قرشي العزب أغاني "الي كلمتك عليها، موال من نظرة عين"، وأنشدت الفنانة صباح فاروق أغنية " علي ورق الفل دلعني"، بينما أعد قصر ثقافة الطارف ورشة أشغال يدوية بعنوان "كيفية عمل عربة الكارو" نفذها حسن رفاعي، والذي تناول بالشرح الكافي عن كيفية صناعة وعمل نموذج مصغر لعربة الكارو التي تعتبر من المأثورات الشعبية بالصعيد وإستخدام الأدوات المخصصة "المنشار، الشاكوش، قطع من الأخشاب، سعف النخيل، عجلات، مسامير، شنابر حديد".
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