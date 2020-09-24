مشايخ وأعيان ليبيا: حديث السراج عن الاستقالة مناورة وألاعيب سياسية.. فيديو

أكد الشيخ صالح الفاندي رئيس المجلس الأعلي لمشايخ وأعيان ليبيا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت في الموعد، وجاءت قوية وأكدت السعي نحو إقامة الدولة الليبية.





وأضاف الفاندي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن حديث فايز السراج عن استقالته ورحيله عن حكومة الوفاق مجرد مناورة وألاعيب سياسية.





وتابع رئيس المجلس الأعلي لمشايخ وأعيان ليبيا أنه يجب أن يتم إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، مؤكدا أن المصالحة والسعي نحو السلام هو الحل.



