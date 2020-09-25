جامعة عين شمس تستعد للعام الدراسي الجديد مع كورونا.. 5 كليات نظرية أنهت إعداد المقررات الإلكترونية

_ ـ5 كليات نظرية أنهت إعداد المقررات الإلكترونية بجامعة عين شمس

_ اداب عين شمس تعلن التحول الالكترونى للمقررات الدراسية

_ جامعة عين شمس تكفل غير القادرين وتقدم لهم المقررات الإلكترونية مجانًا









تستعد جامعة عين شمس لاستقبال العام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ، برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني ورعاية و إشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وانتهت جامعة عين شمس من إعداد المقررات الإلكترونية للكليات النظرية الخمس المتبعة لنظام المنهج المعد مسبقًا وهي كليات ( الآداب، الحقوق، التجارة، التربية،البنات).





وقال الدكتور عبد الفتاح سعود إن الكثافة العددية الكبيرة لنسب إلتحاق الطلاب بهذه الكليات وفي ظل حرص الجامعة على مواكبة التطور الحادث في النظم التعليمية عالميًا و محليًا فضلًا عن ضرورة التماشي مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا على نظم التعليم، فقد استطاعت جامعة عين شمس بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة و ما يتبعها من إدارات في الكليات الخمس سالفة الذكر ، الإنتهاء من إعداد المقررات الإلكترونية لطلاب مختلف المراحل الدراسية بها.





سيتم تسليم الطلاب اسطوانات مدمجة شاملة مقرر الفصل الدراسي الأول كاملًا بالإضافة إلى اسم المستخدم و كلمة السر الخاصة بكل طالب للدخول على المنصة التعليمية الخاصة به و كذلك كافة ما يتعلق بها من روابط أو مواقع تعليمية.



وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أنه بتطبيق هذا النظام التعليمي سوف يتم القضاء تماما على استغلال أصحاب المكتبات و تجار المذكرات وغيرهم للطلاب الذين كانوا مضطرين لشراء مذكرات أو كتب بمبالغ باهظة وفي الوقت نفسه عدم وجود موعد محدد للحصول على المقرر ؛الأمر الذي كان يؤثر سلبًا على فترة مذاكرة الطالب للمنهج و استيعابه بشكل جيد نظرا لتأخر توافر هذه المناهج بالمكتبات.



وشدد الدكتور عبد الفتاح سعود على أن الجامعة تتحمل تكلفة هذه المقررات كاملة لكل الطلاب الخاضعين لنظام التكافل الإجتماعي، و أن الطلاب القادرين سوف يتحملون تكلفة تقل كثيرا عن تلك التي كانوا يدفعونها نظير كتب أو مذكرات يحصلون عليها من مكتبات أو مصادر غير معلومة وغير خاضعة لأي إشراف جامعي.



وأهابت إدارة جامعة عين شمس تحري الدقة والحصول على المعلومات الحقيقية والمؤكدة من مصادرها المعلومة دون الانسياق وراء أية شائعات مغرضة من شأنها إثارة البلبلة و الفوضى بين الطلاب و ذويهم.







