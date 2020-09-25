جامعة عين شمس تستعد للعام الدراسي الجديد مع كورونا.. 5 كليات نظرية أنهت إعداد المقررات الإلكترونية

_ ـ5 كليات نظرية أنهت إعداد المقررات الإلكترونية بجامعة عين شمس
_ اداب عين شمس تعلن التحول الالكترونى للمقررات الدراسية
_ جامعة عين شمس تكفل غير القادرين وتقدم لهم المقررات الإلكترونية مجانًا
تستعد جامعة عين شمس لاستقبال العام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ، برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني ورعاية و إشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وانتهت جامعة عين شمس من إعداد المقررات الإلكترونية للكليات النظرية الخمس المتبعة لنظام المنهج المعد مسبقًا وهي كليات ( الآداب، الحقوق، التجارة، التربية،البنات).
وقال الدكتور عبد الفتاح سعود إن الكثافة العددية الكبيرة لنسب إلتحاق الطلاب بهذه الكليات وفي ظل حرص الجامعة على مواكبة التطور الحادث في النظم التعليمية عالميًا و محليًا فضلًا عن ضرورة التماشي مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا على نظم التعليم، فقد استطاعت جامعة عين شمس بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة و ما يتبعها من إدارات في الكليات الخمس سالفة الذكر ، الإنتهاء من إعداد المقررات الإلكترونية لطلاب مختلف المراحل الدراسية بها.
سيتم تسليم الطلاب اسطوانات مدمجة شاملة مقرر الفصل الدراسي الأول كاملًا بالإضافة إلى اسم المستخدم و كلمة السر الخاصة بكل طالب للدخول على المنصة التعليمية الخاصة به و كذلك كافة ما يتعلق بها من روابط أو مواقع تعليمية.
وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أنه بتطبيق هذا النظام التعليمي سوف يتم القضاء تماما على استغلال أصحاب المكتبات و تجار المذكرات وغيرهم للطلاب الذين كانوا مضطرين لشراء مذكرات أو كتب بمبالغ باهظة وفي الوقت نفسه عدم وجود موعد محدد للحصول على المقرر ؛الأمر الذي كان يؤثر سلبًا على فترة مذاكرة الطالب للمنهج و استيعابه بشكل جيد نظرا لتأخر توافر هذه المناهج بالمكتبات.
وشدد الدكتور عبد الفتاح سعود على أن الجامعة تتحمل تكلفة هذه المقررات كاملة لكل الطلاب الخاضعين لنظام التكافل الإجتماعي، و أن الطلاب القادرين سوف يتحملون تكلفة تقل كثيرا عن تلك التي كانوا يدفعونها نظير كتب أو مذكرات يحصلون عليها من مكتبات أو مصادر غير معلومة وغير خاضعة لأي إشراف جامعي.
وأهابت إدارة جامعة عين شمس تحري الدقة والحصول على المعلومات الحقيقية والمؤكدة من مصادرها المعلومة دون الانسياق وراء أية شائعات مغرضة من شأنها إثارة البلبلة و الفوضى بين الطلاب و ذويهم.
توافقا مع جهود الدولة لتطوير قدراتها من خلال تحديث المنظومة الموحدة للتحول الرقمي بكافة مؤسساتها والتي تضعه في أولى اهتماماتها وتزامنا مع بدء العام الدراسي 2020 / 2021 بالجامعات وسط ظروف وبائية استثنائية تستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية تتناسب مع طبيعة الوضع الراهن .
وفى ذلك السياق قامت كلية الآداب جامعة عين شمس بتوحيد جهود القائمين على العملية التعليمية بها لتحويل جميع مقرراتها الدراسية من مقررات ورقية ( كتب دراسـية ) إلى مقررات إلكترونية ( CD ) في وقت وجيز لتطوير العملية التعليمية وتقديمها لطلابها كخدمة متميزة تتوافق مع المتطلبات المستجدة .
إلا أن كلية الآداب وضعت في الاعتبار أثناء إجراء عملية تحويل وتطوير المقررات الدراسية مصلحة أبنائها الطلاب على مختلف الجوانب التعليمية والمالية والصحية حيث أن الكلية سعت بدعم من الجامعة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة عالية الجودة تضمن للطالب تحقيق أقصــى استفادة علمية متمثلة في تحصيل جميع المقررات الدراسـية على CD مدمج يكون متاح لجميع الطلاب منذ بداية العام الدراسي الأمر الذى يجنبهم اللجوء إلى مراجع ومذكرات خارجية مجهولة المصدر .
وقامت كلية الآداب بتوفير المقررات الإلكترونية بين الطلاب سوف يحد من تداول الكتب الورقية الأكثر احتمالية إلى نقل عدوى الإصابة بفيروس COVID 19 بين مستخدميها وهو ما يعد إجراء وقائي للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب .
وأوضحت ادارة الكلية بدعم كامل من الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها عدم تحمل طلاب السنوات الدراسية المختلفة أي أعباء مالية إضافية نظير الخدمة التعليمية المتميزة المقدمة حديثا لأبنائها ، حيث أن ما ورد من زيادة ضئيلة بقيمة المصروفات أقل بكثير من القيمة الفعلية للخدمة المقدمة للطلاب فهي تمثل أقل من نصف ما كان يتكلفة أى طالب بالكلية لشراء المذكرات والمراجع من مصادر غير موثوقة وتمثلت تلك الإجراءات بالآتى :
1. دعم المشروع بميزانية تتناسب مع قيمة التطوير و الخدمة المراد الوصول اليها لتحقق الهدف المرجوة منه .
2. توجيه إدارة صندوق التكافل المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسداد كافة المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين حال عدم قدرتهم على سـداد المصروفات وذلك طبقا لبحوث اجتماعية متوفرة بالكلية يوميا
وأكدت إدارة الكلية متمثلة فى كل من الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية ، الدكتورة حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنها لن تتوانى في دعم الطلاب غير القادرين على السداد بكافة الأشكال القانونية الواردة وأنها على اتم استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شــأنها الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب ورفع الأعباء المالية والتعليمية عن كاهلهم وتقديم خدمة تعليمية متميزة تسهم فى إعداد خريج متميز يتوافق مع متطلبات سوق العمل .