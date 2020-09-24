بعد شائعات ارتباطها بـ معز مسعود .. 10 صور تكشف جمال سارة حورية

تداول رواد السوشيال ميديا، مجموعة من الصور والأخبار حول زواج الداعية معز مسعود بالعديد من السيدات، وانتشرت شائعات ارتباطه بالنجمة حلا شيحة ، ولم تكن تلك أولى شائعات زواج معز مسعود بنجمة فى الفن.
معز مسعود، هو
داعية إسلامية مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامي من خلال
منظوره الشرعي والسلوكي.
واعتبرت مجلة
"الإيكونيميست" أن معز مسعود هو من أحد أكثر الدعاة المؤثرين في العالم
الإسلامي.
وعمره 42 سنة
من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام
1997 لـ 2000.
فقد تداولت بعض الشائعات حول زواج الداعية معز مسعود لأول مرة عام 2003 من فتاة تدعى سارة حورية إحدى خريجات الجامعة الأمريكية، كما انها حصلت على لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية، ولقب ملكة جمال المحجبات لعام 2016، وتميزت بالظهور بملامحها البسيطة الناعمة، وارتداء الملابس الجذابة التى تكشف جمالها.
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تزوج الداعية معز مسعود من المرشدة السياحية بسنت نور الدين، والتي تخرجت فى كلية السياحة والفنادق عام 2009 وعملت مرشدة سياحية، حيث بدأت رحلتها يوم 5 مارس 2017 بجولات سياحية، ومن ثم تزوجت من معز مسعود يوم 29 سبتمبر 2017، وبعد 179 يومًا فقط أعلنت بسنت أنها تعرفت عليه بعد أن انفصل عن زوجته الأولى واستمر زواجهما.
ثم تزوج معز مسعود النجمة شيري عادل، واستمر الزواج لمدة عام واحد، ثم أعلنوا انفصال معز مسعود و شيري عادل في شهر يوليو، إلا أنه رغم انتشار العديد من الشائعات حول وقوع طلاق شيري عادل ومعز مسعود على مدار فترات طويلة، وقاموا بتكذيب الخبر من خلال فيديو ساخر، إلا ان القنانة شيري عادل قامت بتأكيد خبر الطلاق بعد ذلك.
معز مسعود، هو
داعية إسلامية مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامي من خلال
منظوره الشرعي والسلوكي.
واعتبرت مجلة
"الإيكونيميست" أن معز مسعود هو من أحد أكثر الدعاة المؤثرين في العالم
الإسلامي.
وعمره 42 سنة
من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام
1997 لـ 2000.
وإليكم ابرز الصور...