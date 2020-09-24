بعد شائعات ارتباطها بـ معز مسعود .. 10 صور تكشف جمال سارة حورية

وبعد 179 يومًا فقط أعلنت بسنت أنها تعرفت عليه بعد أن انفصل عن زوجته الأولى واستمر زواجهما.

معز مسعود، هو داعية إسلامية مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامي من خلال منظوره الشرعي والسلوكي.

واعتبرت مجلة "الإيكونيميست" أن معز مسعود هو من أحد أكثر الدعاة المؤثرين في العالم الإسلامي.

وعمره 42 سنة من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.