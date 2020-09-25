تفاصيل جديدة عن قرار محو أمية ٤ أشخاص شرط التخرج لطلاب الأزهر

قالت الدكتورة عزيزة الصيفي، عضو لجنة خدمة المجتمع والبيئة بجامعة الأزهر، إن قرار الجامعة عدم الموافقة على تخرج الطلاب إلا بعد محو أمية أربعة أشخاص، ليس جديدا ومطبق في الجامعات العامة.





وأضافت الصيفي، لصدى البلد، أن القرار يشمل البنين والبنات بشكل عام في جميع الكليات النظرية للفرقة الأولى والثانية في العام الجديد 2020-2021.





وذكرت أنه سيتم تطبيق القرار على الفرق الأربعة بداية من العام الدراسي 2021-2022.





وأشار إلى أن الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار هي المشرفة على تنفيذ المشروع، فيقوم الطالب أو الطالبة باختيار أربعة أشخاص لمحو أميتهم وإخبار الكلية بذلك والتي بدورها تخبر الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار لتتولى الإشراف.





وأوضحت، أن الهيئة ستقوم بتسليم الطلاب والطالبات كل الأدوات والمسلتزمات لإنهاء عملية التعليم من كتب ومقررات وأقلام وكراسات للشرح فيها، ثم الإشراف على امتحان الأربعة وإصدار نتيجتهم.





ونوهت، أن الطالب سيحصل على مبلغ 200 جنيه عن كل شخص، أي سيحصل على 800 جنيه على الأربعة أشخاص وقت الانتهاء من تعليمهم واختبارهم وذلك خلال الأربع سنوات وفي أي وقت يختاره هو.



