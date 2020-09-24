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توك شو

العنف هو الحل.. فبركة جديدة للإخوان للسيطرة على الشباب.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:54 م
عنف الاخوان
عنف الاخوان
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قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفي أحمد عاطف، إن شعار جماعة الإخوان الحالي " العنف هو الحل " مضيفا أنهم يثيرون الشباب من خلال الفيديوهات المفبركة و أسلوب الادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وأضاف «عاطف» خلال مدخلة مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة «إكسترا نيوز»، أن جماعة الإخوان الإرهابية انفجرت من الداخل، بعد أن تأكدت أن ما حدث منذ 7 سنوات من عنف و دماء لا يحقق مصالحها،  مشيرا إلى أن هدف الجماعة الارهابية الاستمرار في إثارة الغضب والشغب والتحريض ضد الدولة  .


وأكد  الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية لا تنظر لتشويش الجماعة وفبركتها للأخبار ونشر الشائعات لأنها في مرحلة الانتهاء، مشيرا إلى أن الدولة تشهد حالة من الاستقرار، ومستمرة في إعادة البناء والتنمية.


وأوضح أن التنظيم الإرهابي هدفه الأساسي التحريض ضد الدولة لاستمرار التمويل من قطر و تركيا رغم فشلهم في نشر الفساد خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الدولة تقدم كل يوم وتعلن افتتاحات مشروعات قومية جديدة ومصانع للقضاء على البطالة.  
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