AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هاشتاج مصر كلها معاك ياسيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏ربنا يحفظنا من أصحاب المصالح

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:53 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
محمد بدران
تصدر هاشتاج "مصر_كلها_معاك_ياسيسي" محرك البحث على موقع التغريدات القصيرة الاجتماعي "تويتر" في مصر.

وتفاعل الآلاف على تويتر مع الهاشتاج، ردًا على الدعوات الإخوانية للتظاهر، وكانت أبرز التعليقات:

‏ربنا يحفظنا من الفتن والدمار والخراب وأصحاب المصالح #مصر_كلها_معاك_ياسيسي


‏‏مصر كلها معاك ياريس ‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي


‏ستُشرق شمس مصر علي العالم اجمع حفظك الله لمصر وشعبها وحفظ الله مصر وشعبها  ‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي


‏‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي
نفتخر برئيسها السيسي واثقين في رئيسنا السيسي 


كلنا معاك ياريس 
مفيش ثوره تاني في مصر 
د‎#السيسي_يهزم_التنظيم_الدولي 


‏تحيا مصر رغم حقد دعاه الخراب والفوضى...‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي


‏‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي
كلنا معاك ومن زمان احنا اختارنا نكتب التاريخ مع الرئيس


‏اؤيد كل ما يقوم به الرئيس من قرارات  صائبة هنجني ثماراها في القريب العاجل ان شاء الله #مصر_كلها_معاك_ياسيسي


‏‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي ربنا معاك ومصر كلها معاك وان ينصركم الله فلا غالب لكم


‏ان الله اختارك لكي تكون رئيس مصر فلا تحزن ولا تخف فإن الله حافظك من كل ماكر وكأنه للك ومصر ‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي


‏معاك من قلبنا واثقين في وطنيتك و كفائتك ‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي

‏مصر كلها معاك ياريس ‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعب مصر معاك يا سيسى.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: إنجازاتك تتحدث عن نفسها

#شعب_مصر_معاك_ياريس يتصدر تويتر.. ومغردون: حكمه لم نكن نحلم به

#كمل_ياسيسي يتصدر تويتر .. ومغردون: "كلنا معاك"

لأول مرة.. شاهد أغنية أمال ماهر كمل ياريس وإحنا ماشيين وراك

مش_نازلين_في_السيسي_واثقين يتصدر تويتر.. ومغردون: الرئيس بيحافظ على البلد

هاشتاج الشعب هيربي الإخوان يتصدر تويتر.. ومغردون: أيامكم السوده مش هترجع تانى

ترشيحاتنا

بدون أدوية .. فوائد قرص النحل لمرضى السكر

عبد العال يقود قائمة أسوان لخوض انتخابات مجلس النواب

طريقة تسوية الرقاق بـ 3 وصفات مختلفة

بسبب عملية تجميل.. هجوم شرس على كندة علوش فى أحدث ظهور

مد الفترة لـ 30 أكتوبر.. مدبولى: أدعو جميع المواطنين للتقدم فورا لإنهاء إجراءات التصالح

بعد انتشار أخبار حول توليه تدريب الأهلي #حسام_حسن يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير غير متوقع لـ خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا

بهدف قضاء عطلة مع أصدقائه.. أب يعرض حياة طفله للخطر ويواجه عقوبة السجن

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا