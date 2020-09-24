هاشتاج مصر كلها معاك ياسيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏ربنا يحفظنا من أصحاب المصالح

تصدر هاشتاج "مصر_كلها_معاك_ياسيسي" محرك البحث على موقع التغريدات القصيرة الاجتماعي "تويتر" في مصر.





وتفاعل الآلاف على تويتر مع الهاشتاج، ردًا على الدعوات الإخوانية للتظاهر، وكانت أبرز التعليقات:





‏ربنا يحفظنا من الفتن والدمار والخراب وأصحاب المصالح #مصر_كلها_معاك_ياسيسي









‏‏مصر كلها معاك ياريس ‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي









‏ستُشرق شمس مصر علي العالم اجمع حفظك الله لمصر وشعبها وحفظ الله مصر وشعبها ‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي









‏‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي

نفتخر برئيسها السيسي واثقين في رئيسنا السيسي









كلنا معاك ياريس

مفيش ثوره تاني في مصر

د‎#السيسي_يهزم_التنظيم_الدولي









‏تحيا مصر رغم حقد دعاه الخراب والفوضى...‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي









‏‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي

كلنا معاك ومن زمان احنا اختارنا نكتب التاريخ مع الرئيس









‏اؤيد كل ما يقوم به الرئيس من قرارات صائبة هنجني ثماراها في القريب العاجل ان شاء الله #مصر_كلها_معاك_ياسيسي









‏‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي ربنا معاك ومصر كلها معاك وان ينصركم الله فلا غالب لكم









‏ان الله اختارك لكي تكون رئيس مصر فلا تحزن ولا تخف فإن الله حافظك من كل ماكر وكأنه للك ومصر ‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي









‏معاك من قلبنا واثقين في وطنيتك و كفائتك ‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي





‏مصر كلها معاك ياريس ‎#مصر_كلها_معاك_ياسيسي







