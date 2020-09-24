الحكومة تقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء لـ 30 أكتوبر.. وبرلمانيون: جاء لصالح المواطن ويزيد أعداد المقبلين| ومطالب بـ 3 أشهر أخرى

بعد قرار مد مهلة التصالح.. وكيل إسكان النواب: لا نريد وقوع ازالات نهائيا

عضو إسكان النواب:

مد مهلة التصالح ذكاء من الحكومة.. وأتوقع شهرا آخر بعد أكتوبر لهذا السبب

برلمانى:

مد فترة التصالح يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين









ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، إضافة إلى عدد من المسئولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.









وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن ملف طلبات التصالح أعطى انطباعا جيدا لتفهم المواطن بهذا الشأن لذلك، والذى يخدمه أيضا فى المقام الأول.









وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أنه تقدم حتى الآن مليون و400 ألف مواطن لطلبات التصالح، لافتا إلى أنه يتابع يوميا حجم الإقبال من المواطنين على طلبات التصالح.











وأشار إلى فتح منافذ جديدة للقى طلبات التصالح لتلقى أكبر قدر من الطلبات لرغبة المواطن وانتهاز الفرصة لتقنين أوضاعهم.









وتقدم بالشكر للمواطنين الذين تقدموا بقانون التصالح والذين أسرعوا بتقديم طلباتهم لتقنين أوضاعهم بهذا الشأن، داعيا المواطنين بسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين.









وأعلن عن مد فترة التصالح شهرا آخر لتكون فى 30 أكتوبر، موضحا: "لو لقينا رغبة من المواطنين هننظر فى إمكانية مده مرة أخرى".









رئيس الحكومة يستغل صلاحياته في قانون التصالح فى مد ة مهلة التصالح شهرا وذلك سيؤدى الى زيادة المقبلين على التصالح بعد أن تقدم حتى الآن مليون و400 ألف مواطن بطلبات التصالح. وحول هذا الامر، أكد عدد من اعضاء مجلس النواب، أن









قال محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء بمد فترة التصالح لشهر آخر يؤكد حرص الحكومة على تخفيف الأعباء على المواطنين.



وأكد "الحصى" لـ"صدى البلد"، أنه قام خلال الفترة الماضية بالتقدم لطلبات للحكومة بشأن مد فترة التصالح مره اخرى لـ 3 أشهر لتجنب الازالات التى سيتم تطبيقها حال عدم التصالح، قائلا:" كنت أتمنى أن تمد المهلة لـ 3 اشهور اخرين ولكن ربما الحكومة لديها استراتيجية خاصة".



وتابع النائب: "لا اتمني وقوع ازالات نهائيا والمواطن لا يتحمل هذه الازالات ونريد التيسير وليس التعسير وقرارات الحكومة اليوم أكدت ذلك".





فيما أشاد عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بجهود الحكومة التى تجلت فى مد فترة التصالح إلى 30 أكتوبر ، معقبا "مد المهلة دلالة على ذكاء وحكمة من القيادة السياسية لتسيير شئون البلاد".