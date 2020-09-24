محافظ البحر الأحمر: تفعيل التجربة الأولي لتحلية المياه مع الصرف الصحي سبتمبر الجاري

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تستعد لتفعيل التجربة الأولي للمياه مع الصرف الصحي خلال شهر سبتمبر الجاري، موضحا أن مشروعات الصرف الصحى بالغردقة ستنتهى بالكامل فى نهاية العام الحالي.





وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم» أن مدينة الغردقة كانت تعانى من مشكلة صرف صحى كبيرة، لافتا أنه سيتم رصف الشوارع بداية العام القادم عقب الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.





وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن مياه الشرب بمدينة الغردقة لا تكفي الطفرة السكانية التي حدثت خلال السنوات الماضية مما دفع الدولة لإنشاء محطة تحلية تصل الطاقة الإنتاجية إلى 90 ألف متر مكعب يوميا، متابعا أن كل هذه المشروعات تمت من أجل خدمة السياحة وهدفنا هو سرعة إنجاز المشروعات من أجل خدمة المواطن.





وشدد محافظ البحر الأحمر ، أن المحافظة بها عدد من المشاكل المعلقة والمزمنة منذ سنوات، موضحًا أن من أكبر المشكلات التي تواجه الغردقة هي الصرف الصحي وبسبب هذه المشكلة تأخر تشغيل أكبر محطة تحلية مياه البحر، وأنه يعمل من أجل مواجهتها والقضاء عليها ولكن ما حدث بسبب جائحة كورونا حال دون تحقيق وتنفيذ بعض الأعمال بهذه المشكلات المزمنة.





ومن ناحية أخرى بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، في الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث عقد هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر اجتماعا موسعا بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية والموجهين العموم لمناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.





ناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها لحماية الطلاب من كورونا، وكذلك كيفية تطبيق الحفاظ على التباعد الاجتماعي والنظافة العامة والتطهير والتعقيم المستمر عند دخول المدارس بالإضافة إلى تطهير خزانات المياه بها.





وكلف مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بعمل قاعدة بيانات لأولياء أمور الطلاب حتى يكون هناك اتصال مباشر وسريع في أي موقف، بالإضافة إلى عمل حجرة عزل في المدرسة مع تحديد شخص يكون منسقا صحيا بالمدرسة وإرسال بياناته لمديرية الصحة والسكان تفعيل التقرير اليومي من الإدارات التعليمية ورفعها للمديرية.





كذلك أكد منير جاهزية تنظيف المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتنويه على ضرورة عقد اجتماع بالموجهين ومديري المدارس يرأسه مدير الإدارة التعليمية للاستعداد للعام الدراسي، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الإنترنت والمنصة التعليمية وتفعيل مجموعات التقوية منذ بداية العام الدراسي الجديد والاهتمام بالصيانة وتفعيل لجنة اللا مركزية، كذلك دراسة موقف الكتب المدرسية والتأكد من وصولها المدارس.



