بعد مد مهلة التصالح| وكيل إسكان النواب: لا نريد حدوث إزالات نهائيا

قال محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء بمد فترة التصالح
لشهر آخر يؤكد حرص الحكومة على تخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكد "الحصى" لـ"صدى البلد"، أنه قام خلال الفترة الماضية بالتقدم بطلبات للحكومة بشأن مد فترة التصالح مره اخرى لـ 3 أشهر لتجنب الازالات التى سيتم تطبيقها حال عدم التصالح، قائلا:" كنت أتمنى أن تمد المهلة لـ 3 اشهور اخرين ولكن ربما الحكومة لديها استراتيجية خاصة".
وتابع النائب :" لا اتمني وقوع إزالات نهائيا والمواطن لا يتحمل هذه الازالات ونريد التيسير وليس التعسير وقرارات الحكومة اليوم أكدت ذلك".
دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين لسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين.
وأعلن "مدبولى"، عن مد فترة التصالح شهرا آخر لتكون فى 30 أكتوبر، موضحا: "لو لقينا رغبة من المواطنين هننظر فى إمكانية مده مرة أخرى".
وأكد أنه كلما تقدم المواطنون بتقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالتصالح، كلما قامت الحكومة بالتقنين السريع للوضع وعدم وجود ضغط على المواطنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن ملف طلبات التصالح أعطى انطباعا جيدا لتفهم المواطن بهذا الشأن لذلك، والذى يخدمه أيضا فى المقام الأول.
وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم، أنه تقدم حتى الآن مليون و400 ألف مواطن لطلبات التصالح، لافتا إلى أنه يتابع يوميا حجم الإقبال من المواطنين على طلبات التصالح.
وأشار إلى فتح منافذ جديدة للقى طلبات التصالح لتلقى أكبر قدر من الطلبات لرغبة المواطن وانتهاز الفرصة لتقنين أوضاعهم.