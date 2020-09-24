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إلتراس الجوكر| ذراع جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابى يبث أفكار العنف والتطرف

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال أحمد سلطان الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، إن تنظيم الإخوان الارهابى يمر بأحلك المواقف على مدار تاريخه خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن قادته فى الخارج يعلمون تمام العلم أن الشعب المصرى، يرفض رفضا قاطعا، دعوات التنظيم الإرهابية التى تستهدف أمن الدولة المصرية.


وتابع سلطان خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أكبر دليل على أن جماعة الاخوان الارهابية تعلم أن الشعب المصرى لن يستجيب لدعواتها التخريبية العديد من التسريبات التى ظهرت بين قادتهم مؤخرا.


وأكد الباحث فى شئون الحركات الإرهابية،أن دعوات الجماعة الإرهابية لا تخلوا من التحريض على العنف، لافتا إلى أن التنظيم الإخواني يعتمد على ذراع جديدة من أذرعه الإرهابية يسمى " إلتراس الجوكر" والذي ظهر على مواقع التواصل الإجتماعى محرضا على استخدام العنف بكافة أشكاله، ويستقي أفكاره من افكار الجماعة الإرهابية.


وكانت عرضت فضائية "اكسترا نيوز" تقريرا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية، واستهلت القناة تقريرها بالعرض العسكرى للجماعة الإرهابية نهاية عام 2006 داخل جامعة الأزهر، تضمن تدريبات تؤديها الميليشيات المسلحة، ليخرج حينها مرشد الإخوان مهدى عاكف ويقول إن ما حدث مجرد "تمثيل".

وحسب التقرير قال مهدى عاكف فى 2006 إنه مستعد إلى إرسال 10 آلاف شخص إلى لبنان للقتال إلى جانب المقاومة أثناء حرب لبنان، بعد مرور 7 سنوات تحول التمثيل إلى حقيقة فى الشوارع فى مصر حيث انطلقت الجماعات والذئاب المنفردة لـ تدمر وتخرب وتحرق كل شيء.


وتابع التقرير، أنه فى ثورة 30 يونيو 2013 اجتمع الثوار أمام مكتب الإرشاد للتنظيم الإرهابي لمطالبتهم بالرحيل، إلى أنه تم استقبال الثوار بوابل من الرصاص، وتم رصد 7 ارهابيين يستخدمون البنادق الآلية لقتل المطالبين السلميين برحيلهم، الأمر الذى أودى بحياة 9 أشخاص حينها.


ولفت التقرير، إلى أنه بمجرد وصول الإخوان للحكم فى منتصف 2012 ظهر دعم الجماعة الإرهابية إلى باقى التنظيم المشابهة لها فى الخارج عبر عدة قرارات اتخذها المعزول محمد مرسى، منها إصدار عفو رئاسي عن عشرات الإرهابيين والمتطرفين، والافراج عن عدد من قيادات الجهاد المحكوم عليهم فى قضايا اغتيال ضباط وتفجيرات.


وأضاف التقرير، أنه بعد عزل رئيس التنظيم الإرهابى من حكم مصر، ظهرت العديد من الخلايا الإرهابية التى عملت على تنفيذ المخططات الإرهابية، لنشر الفوضى فى البلاد واستهداف قوات الجيش والشرطة، ومؤسسات الدولة، وعقب عزل مرسي بيومين، طالب أيمن الظواهري اعضاء تنظيم القاعدة بتكثيف عملياتها فى مصر.
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