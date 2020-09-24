AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إحنا ولاد مين.. توءم يبحثان عن أهلهما منذ 20 عاما.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:20 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
روى توءم «شيرين وشريف»،  تفاصيل حياتهما القاسية من خلال رحلة بحثهما عن أهلهما، التي استمرت لأكثر من 20 عاما.

وقالت شيرين في حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور": "دخلنا دار الايتام عندما كان عمرنا  عامين وأنهينا كافة مراحل الدراسة".

وأضافت شيرين: "جمعية الدار تعطينا اختيار لاستكمال مراحل التعليم او الدخول في مجال العمل على الفور، واحنا مش عارفين مين أهلنا واعتقد ان إدارة الدار هي من قامت بتسميتنا".

ومن جانبه قال شريف: "إحنا مش عارفين مين أهلنا لأننا كنا في الدار منذ 22 عاما، وإحنا متلخبطين ومش عارفين إحنا أبناء مين".

وتابع شريف: "ربنا رزقني بـ أختي شيرين وهي كل حاجة في حياتي وربنا أنعم عليا بالصحة كي أراها في مكان مشرف، وهي تدرس في كلية الحقوق، وأوفر كل احتياجات شقيقتي لاستكمال دراستها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جالك قلب إزاي.. خالد عرف مكان أسرته بعد 22 سنة وأبوه مش عايز يعترف بيه |فيديو

أسما شريف منير تكتب توكيل عام لرجالة مصر| اِعرف تفاصيل الحكاية

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

المتهم باغتصاب منة عبد العزيز يعترف: مارسنا الجنس 6 مرات في شهر.. وعملنا فيديوهات تيك توك .. وكلاشينكوف كان حلقة الوصل بينا

"لقينا بيشوي ومنة عبدالعزيز عريانين".. قبل الجلسة | ماذا حدث في فندق الهرم

مافيش فايدة فيك.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون بهى الدين حسن

ترشيحاتنا

فقد بصره بسبب كورونا .. طبيب يترشح لانتخابات النواب في كفر الشيخ

وزارة النقل تنفي إغلاق محطات المترو داخل القاهرة

مد الفترة لـ 30 أكتوبر.. مدبولى: أدعو جميع المواطنين للتقدم فورا لإنهاء إجراءات التصالح

كواليس الساعات الأخيرة في أزمة فايلر ومسئولي الأهلي

بيراميدز يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول.. فيديو

منافس الزمالك.. مدافع الرجاء يتعرض لإصابة قوية في مباراة أمام الوداد البيضاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير غير متوقع لـ خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا

بهدف قضاء عطلة مع أصدقائه.. أب يعرض حياة طفله للخطر ويواجه عقوبة السجن

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا