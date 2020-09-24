إحنا ولاد مين.. توءم يبحثان عن أهلهما منذ 20 عاما.. فيديو

روى توءم «شيرين وشريف»، تفاصيل حياتهما القاسية من خلال رحلة بحثهما عن أهلهما، التي استمرت لأكثر من 20 عاما.
وقالت شيرين في حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور": "دخلنا دار الايتام عندما كان عمرنا عامين وأنهينا كافة مراحل الدراسة".
وأضافت شيرين: "جمعية الدار تعطينا اختيار لاستكمال مراحل التعليم او الدخول في مجال العمل على الفور، واحنا مش عارفين مين أهلنا واعتقد ان إدارة الدار هي من قامت بتسميتنا".
ومن جانبه قال شريف: "إحنا مش عارفين مين أهلنا لأننا كنا في الدار منذ 22 عاما، وإحنا متلخبطين ومش عارفين إحنا أبناء مين".
وتابع شريف: "ربنا رزقني بـ أختي شيرين وهي كل حاجة في حياتي وربنا أنعم عليا بالصحة كي أراها في مكان مشرف، وهي تدرس في كلية الحقوق، وأوفر كل احتياجات شقيقتي لاستكمال دراستها".