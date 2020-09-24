AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مجد الدين المنزلاوي: خفض أسعار الفائدة لـ5 ٪ مقارنة بـ8٪ ضرورة لتشجيع الاستثمار

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:31 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
طالب مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ، بضرورة خفض أسعار الفائدة للقطاع الصناعي في اطار مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي من 8% لتتراوح من 5 الى 6% لتشجيع الاستثمار الصناعي في ظل تراجع معدلات الفائدة بصفة عامة.

واوضح المنزلاوى خلال ندوة  الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس: ”مستقبل الصناعة ودور الدولة في مساندة القطاع الإنتاجي” أن ذلك يأتي في إطار تخفيف الاعباء الملقاة على عاتق الصناع.

واشار إلى ضرورة اعادة النظر في أسعار الغاز لتتراوح من 3 الى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية خاصة وأن الفترة الماضية شهدت انخفاض اسعار الغاز والوقود عالميا.

وذكر المنزلاوي أن ذلك يعد ضمن الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل الوصول بالصادرات إلى المستهدف القومي 100 مليار دولار خلال 3 سنوات، خاصة وأن قيمة الصادرات خلال العشر سنين الماضية لم تتخط 30 مليار دولار.

وأكد أن الصناعة المصرية في حالة ازالة الاعباء لها تستطيع منافسة كل الصناعات حتى الواردات من دول شرق آسيا وكذلك تحقيق اهداف الدولة في زيادة الدخل القومي وزيادة الصادرات.

وعلى جانب آخر أشاد المنزلاوي بالقرارات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة الماضية لزيادة القيمة المضافة وتعميق المنتج المحلي ولتخفيف أعباء جائحة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

28 يوليو.. وزيرة التجارة تشارك في ندوة المصرية اللبنانية حول مستقبل الصناعة

قيادي بمستقبل وطن: تنمية الصادرات من أهم المشروعات القومية لمصر

التصديري للصناعات الكيماوية: خفض سعر توريد الغاز للمصانع لـ 3 دولارات ينمو بصادراتها 15%

وزيرة التجارة والصناعة: طرح 7 مجمعات صناعية خلال اكتوبر المقبل ..وتسوية دعم المصدرين في اقل من 6 أشهر.. جامع: الغاء الضريبة العقارية على المصانع خلال أيام

ترشيحاتنا

رسميًا..الأهلي يعلن استعادة مهاجمه الشاب من التشيك

الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان.. ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء

الجونة يوقف قطار أسوان ويفوز عليه بهدف نظيف.. فيديو

ترجيحات أن يكون "بترول".. السيطرة على نيران اشتعلت ببئر مياه حفره الأهالي بسوهاج

الخطيب يضع سيناريوهات أزمة فايلر في إجتماع الشيخ زايد

منافس الزمالك.. مدافع الرجاء يتعرض لإصابة قوية في مباراة أمام الوداد البيضاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير غير متوقع لـ خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا

بهدف قضاء عطلة مع أصدقائه.. أب يعرض حياة طفله للخطر ويواجه عقوبة السجن

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا