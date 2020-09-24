مجد الدين المنزلاوي: خفض أسعار الفائدة لـ5 ٪ مقارنة بـ8٪ ضرورة لتشجيع الاستثمار

طالب مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ، بضرورة خفض أسعار الفائدة للقطاع الصناعي في اطار مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي من 8% لتتراوح من 5 الى 6% لتشجيع الاستثمار الصناعي في ظل تراجع معدلات الفائدة بصفة عامة.





واوضح المنزلاوى خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس: ”مستقبل الصناعة ودور الدولة في مساندة القطاع الإنتاجي” أن ذلك يأتي في إطار تخفيف الاعباء الملقاة على عاتق الصناع.





واشار إلى ضرورة اعادة النظر في أسعار الغاز لتتراوح من 3 الى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية خاصة وأن الفترة الماضية شهدت انخفاض اسعار الغاز والوقود عالميا.





وذكر المنزلاوي أن ذلك يعد ضمن الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل الوصول بالصادرات إلى المستهدف القومي 100 مليار دولار خلال 3 سنوات، خاصة وأن قيمة الصادرات خلال العشر سنين الماضية لم تتخط 30 مليار دولار.





وأكد أن الصناعة المصرية في حالة ازالة الاعباء لها تستطيع منافسة كل الصناعات حتى الواردات من دول شرق آسيا وكذلك تحقيق اهداف الدولة في زيادة الدخل القومي وزيادة الصادرات.



