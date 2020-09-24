بعد مد فترة التصالح شهرًا.. اِعرف المحافظة الأولى في عدد الطلبات

قررت الحكومة اليوم تقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر حتى نهاية أكتوبر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين.









ودعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين لسرعة تقديم أوراق التصالح قبل انتهاء المدة المحددة.









وعلى مستوى المحافظات الأكثر طلبا للتصالح ، احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى بـ6 آلاف و800 طلب، تلتها محافظة القاهرة بـ4 آلاف و464 طلبا، وأخيرًا محافظة الجيزة بـ4 آلاف و261 طلب تصالح، في يوم واحد.







أما على مستوى عدد الطلبات بشكل عام خلال المدة الإجمالية سواء للمرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت في 14 يوليو الماضي، فاحتلت المنوفية أعلي المحافظات المتقدمة لطلبات التصالح في المرتبة الأولى تليها البحيرة.

