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تعليم

طلاب زراعة الفيوم فى زيارة ميدانية لمحطة بحوث الأسماك بشكشوك

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:54 م
طلاب زراعة الفيوم
طلاب زراعة الفيوم فى زيارة ميدانية لمحطة بحوث الأسماك بشكشوك
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قام طلاب كلية الزراعة جامعة الفيوم، بالتنسيق مع مسئولى محطة البحوث الإقليمية بالفيوم  بزيارة ميدانية لمحطة بحوث الأسماك بشكشوك التابعة لمعهد بحوث الأحياء المائية والمصايد بالمركز القومي للبحوث لطلاب التدريب الصيفي.


وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوعية طلاب الجامعات والمجتمع المدني بالمشروعات القومية، التى تقوم بها محافظة الفيوم. 


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وقام بمصاحبة الطلاب كل من الدكتور سامح عبده مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم والمهندس مصطفي عبد القادر مشرف التجارب الزراعية بمحطة طامية الزراعية وعدد من الباحثين.


قام الدكتور عطا الله عبد التواب أستاذ الأسماك المتفرغ بمصاحبة الطلاب وذلك لمشاهدة أحواض التفريخ للأسماك والتعرف علي طرق إنتاج  الأسماك ومشاهدة بعض التجارب البحثية وتم مشاهدة أحواض أسماك الزينة وأسماك القرش كأحياء مائية. 


ثم تفقدوا مزرعة سمكية بقرية شكشوك والتى تعد من أكبر المزارع السمكية في شكشوك ومفرخ سمكي حيث أنها تنتج أفضل أنواع الأسماك المميزة  مثل  البوري و البلطي وذات جودة عالية.


وقام  الدكتور أحمد إبراهيم صاحب المزرعة ومعه لفيف من رجال المزرعة بعمل عرض تقديمي وشرح توضحي مُفصل عملي داخل المزرعة للطلاب عن كيفية عمل المزرعة ككل بدءا من المفرخ والحضانات لإنتاج الزريعة حتي نهاية عملية حصد الإنتاج من داخل الأحواض، وأيضا تغذيتها ونقلها إلى أحواض أكبر للتربية والتغذية المزرعية وإعدادها للتسويق بأحجام مختلفة حسب رغبة كل سوق.

طلاب زراعة الفيوم فى زيارة ميدانية لمحطة بحوث الأسماك بشكشوك
طلاب زراعة الفيوم فى زيارة ميدانية لمحطة بحوث الأسماك بشكشوك
طلاب زراعة الفيوم فى زيارة ميدانية لمحطة بحوث الأسماك بشكشوك
طلاب زراعة الفيوم فى زيارة ميدانية لمحطة بحوث الأسماك بشكشوك
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