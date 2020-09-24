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رياضة

محمد فاروق يسجل الهدف الثاني لـ بيراميدز في مرمى الاسماعيلي.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:32 م
محمد فاروق
محمد فاروق
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عمرو ابوبكر
تمكن نادي بيراميدز من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الاسماعيلي في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

سجل طارق طه لاعب بيراميدز الهدف الاول عن طريقة ركلة حرة مباشرة بتسديدة رائعة أرضية.

واستطاع محمد فاروق تسجيل الهدف الثاني عن طريق تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى في مرمى محمد صبحي حارس الاسماعيلي ليتقدم لبيراميدز بالهدف الثاني. 

دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - طارق طه -
عبد الله بكري
خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم عادل - عبد
الله السعيد - محمد فاروق - عمر جابر
خط الهجوم: جون أنطوي

بينما دخل الاسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس مرمى: محمد فوزى.
خط الدفاع: محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم.
خط الوسط: محمود دونجا – عمر الوحش - بيكيتى سيلفا – همام طارق – محمد حمدى زكى.
خط الهجوم: محمد الشامى.
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