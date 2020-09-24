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تعليم

سلبيات إعلانات المواقع الصحفية للمنتجات الدوائية في رسالة ماجستير

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:01 م
رسالة ماجستير
رسالة ماجستير
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محمود زيدان
حصلت الباحثة سارة محمد أحمد العوادلي، على درجة الماجستير في الإعلام، من كلية الآداب جامعة المنصورة، بتقدير ممتاز.

وجاءت رسالة الباحثة تحت عنوان " إدراك الجمهور المصري لسلبيات إعلانات المواقع الصحفية الإليكترونية للمنتجات الدوائية .. دراسة في تأثير الشخص الثالث".

وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلًا من، الدكتور عبد الهادي أحمد النجار، أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة المنصورة "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتور سامي السعيد النجار، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بجامعة المنصورة، "مناقشًا وعضوًا"، والدكتور أمل خطاب، أستاذ الصحافة المساعد بجامعة بنها، "مناقشًا وعضوًا".

وأكدت الباحثة أن الأهمية الدراسة علميًا في أنها تسعى للكشف عن مدى تأثير الإعلان على المستخدمين وكيفية إدراكهم ليس فقط لإيجابياته لكن لسلبياته خاصة وأنه يتعلق بالصحة.

وأضافت، أن الأهمية العلمية للدراسة على الصعيد التطبيقي تعد مرشدًا مهمًا لمن يريد الإعلان عن الدواء والمنتجات الطبية بشكل عام فهي تحاول إبراز السلبيات ووضع إستراتيجية لتفاديها. 

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سلبيات إعلانات المواقع الصحفية للمنتجات الدوائية في رسالة ماجستير
سلبيات إعلانات المواقع الصحفية للمنتجات الدوائية في رسالة ماجستير
سلبيات إعلانات المواقع الصحفية للمنتجات الدوائية في رسالة ماجستير
سلبيات إعلانات المواقع الصحفية للمنتجات الدوائية في رسالة ماجستير
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