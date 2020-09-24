AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول يتقدم برباعية في الشوط الأول على لينكولن

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:35 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ولينكولن بتقدم الريدز برباعية نظيفة من مباراة كأس الرابطة الإنجليزية.

 

أحرز الأهداف ، شيردان شاكيري في الدقيقة 9 ، وعزز التقدم ، تاكومي مينامينو في الدقيقة 18، ثم هز جونز الشباك بالهدف الثالث في الدقيقة 32 وجاء الهدف الرابع عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة ٣٦.

ودخل نادي ليفربول لقاء الدور الثالث من مسابقة رابطة المحترفين الإنجليزية بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: أدريان

 

الدفاع: ريس ويليامز ، فان دايك ، ويليامز ، تسيميكاس

 

الوسط: جوريتش ، جونز ، إليوت

 

الهجوم: شاكيرى ، مينامينو ، أوريجى

 

وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، على حساب ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3، وعلى تشيلسي بهدفين دون رد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يقلب خسارته من بلاكبول إلى تفوق كاسح بـ 7 أهداف

محمد صلاح خارج القائمة .. تشكيل ليفربول أمام لينكولن سيتي بـ كأس الرابطة

30 دقيقة .. ليفربول يتقدم بهدفين على لينكولن سيتي في كأس الرابطة الانجليزية

ترشيحاتنا

انتهى الأمر.. شوبير يعلن رحيل فايلر عن الأهلي

ترجيحات أن يكون "بترول".. السيطرة على نيران اشتعلت ببئر مياه حفره الأهالي بسوهاج

بعد تراجعه محليا وعالميا.. خبير يكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب

صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية لمستحقي العلاوات الخمس.. الأسبوع القادم

الأهلي يستعيد ناشئه الهارب من جديد

أحمد عيد عبد الملك يسخر من رحيل فايلر: حلق على المدرب

AdvertisementS

انتهاء اجتماع الأزمة.. علاقة الاهلي وفايلر تصل لطريق مسدود

انتهى الأمر.. شوبير يعلن رحيل فايلر عن الأهلي

فايلر يرد على شائعات رحيله عن النادي الأهلي بهذه الطريقة.. شاهد

تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على رحيل فايلر وكارتيرون عن تدريب الاهلي والزمالك | شاهد

بعد الأهلي والجنايني وعباس.. الأولمبية تتلقى شكوى جديدة ضد مرتضى منصور

مصادر: الأهلي أنهى علاقته بـ فايلر والإعلان الرسمي خلال ساعات

البيان المتداول غير صحيح.. الأهلي: لم يصدر أي قرار عن قطاع الكرة حتى الآن

محمد يوسف لـ صدى البلد: العمل في الأهلي شرف ولم يكلفني أحد بتدريب الفريق

بعد أنباء رحيل فايلر وظهوره على قناة الأهلي.. حسام حسن يتصدر تويتر وانقسام الجماهير بشأن عودته

أحمد عيد عبد الملك يسخر من رحيل فايلر: حلق على المدرب

أحمد عبد القادر حمدي: سعيد بالعودة إلى الأهلي.. وتجربة التشيك أفادتني كثيرًا

بعد إعلان شوبير رحيل فايلر.. جوزيه يتصدر تويتر ومغردون: عنده شخصية جبارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير غير متوقع لـ خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا

بهدف قضاء عطلة مع أصدقائه.. أب يعرض حياة طفله للخطر ويواجه عقوبة السجن

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا