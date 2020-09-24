ليفربول يتقدم برباعية في الشوط الأول على لينكولن

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ولينكولن بتقدم الريدز برباعية نظيفة من مباراة كأس الرابطة الإنجليزية.

أحرز الأهداف ، شيردان شاكيري في الدقيقة 9 ، وعزز التقدم ، تاكومي مينامينو في الدقيقة 18، ثم هز جونز الشباك بالهدف الثالث في الدقيقة 32 وجاء الهدف الرابع عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة ٣٦.

ودخل نادي ليفربول لقاء الدور الثالث من مسابقة رابطة المحترفين الإنجليزية بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: ريس ويليامز ، فان دايك ، ويليامز ، تسيميكاس

الوسط: جوريتش ، جونز ، إليوت

الهجوم: شاكيرى ، مينامينو ، أوريجى

وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، على حساب ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3، وعلى تشيلسي بهدفين دون رد.